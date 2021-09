Victoire historique de Clara Moyano au Santander Golf Tour La Coruña

Clara Moyano, gagnante du Santander Golf Tour A Coruña.

Dès le petit matin dans le Royal Golf Club de La Corogne il y avait une grosse ambiance de jour. La journée n’a pas déçu, le soleil a percé et a été témoin d’une victoire historique, avec un record qui coûtera cher à battre. Le madrilène Clara Moyano a réussi à gagner dans le Santander Golf Tour de La Corogne par onze coups de différence. Une exposition du début à la fin dont il n’y a pas de record égal en Espagne. Un festival de birdies et de bon gibier, dans l’un des itinéraires les plus exigeants de la géographie espagnole.

Le joueur madrilène a commencé la journée avec un birdie sensationnel au trou 3 qui s’est accompagné d’un bogey au trou six pour clôturer le premier tour à la normale de la journée. Mais sur le premier trou du deuxième tour, Moyano a mis le pied sur le gaz et a marqué cinq birdies consécutifs de 10 à 14 pour porter son avance à treize tirs. Sa poursuivante la plus immédiate, Marta Pérez, a réalisé un birdie au 17e trou qui, avec le bogey de Moyano au 15e, a laissé la différence en 11 coups, signant un dernier tour de 68 coups.

De cette façon, Moyano a atteint un record historique pour le golf féminin professionnel, puisque la différence de onze coups est le plus grand avantage dans un tournoi professionnel en Espagne, et l’une des marges de victoire les plus élevées de l’histoire du golf professionnel féminin dans le monde.

« Je ne pense pas l’avoir encore assimilé, c’est vrai que j’ai commencé un peu nerveux mais ensuite j’ai fait le tour du terrain assez calmement. J’ai été à l’aise avec ma tante en tant que caddie, c’est la première fois qu’elle vient, et je pense que nous avons trouvé l’endroit exact sur le terrain de golf ».

«J’ai joué assez régulièrement tout au long de la journée, trouvant des fairways, sans avoir d’ennuis et la vérité est que tout à fait le coup que j’ai eu devant moi. Les putts que j’ai eus sont entrés et ce fut une victoire ronde. C’est un plaisir de jouer sur ce terrain, car il est en parfait état et vous oblige à donner votre plus haut niveau pour être à la hauteur de la tâche” Clara a terminé.

En deuxième position, on retrouve le joueur valencien Marta Perez, qui après avoir signé un dernier tour de 71 coups (-1) dans le parcours exigeant de Zapateira, a réussi à terminer seul deuxième avec six coups d’avance sur le troisième classé.

A noter, la méritoire cinquième position du joueur amateur galicien Alba González, qui avec seulement 15 ans a affirmé avoir acquis une grande expérience en jouant ce tournoi. González est sorti dans le match stellaire à la fin de la journée hier en deuxième position avec un retour de 75 coups. Enfin, le joueur galicien a terminé cinquième avec un tour de 78 coups.

Le prochain rendez-vous du Santander Golf Tour sera au Real Club de Golf El Prat avec le Santander Golf Tour Letas Barcelona, ​​​​le dernier test du circuit LET Access Series et le septième test de ce circuit 2021 sponsorisé par Banco Santander.

A propos du circuit

Les Golf de Santander est un pari ferme de banque Santander pour le golf professionnel féminin et a le soutien de Santander Private Banking, Carmignac et RSM comme sponsors, et avec Orange, Golf Hadas et Arquimea comme collaborateurs. Wilson Golf, Mme Worker, Addictive et Estrella Damm sont des fournisseurs privilégiés. La Fédération royale espagnole de golf avec la Fédération de golf de Madrid, la Fédération royale andalouse de golf et le reste des fédérations territoriales par lesquelles passe le circuit ajoutent le reste du soutien essentiel à la célébration de ce circuit.

