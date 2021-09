Victoire historique de Daniil Medvedev sur Djokovic

in

13/09/2021

Le à 08:37 CEST

Cristina Moreno

Cela ne pouvait pas être. À Djokovic le Golden Slam à Tokyo et Flushing Meadows lui a échappé, avec Medvedev en tant que rival, il a également perdu l’occasion d’imiter Rod Laver en remportant la victoire dans les quatre grands au cours de la même saison.

Il ne sera pas non plus en mesure de surpasser les deux autres composantes des “Trois Grands” en nombre de tournois du Grand Chelem, et au moins cette saison, les trois seront à égalité à 20.

Djokovic Il était sur le point de clôturer une saison presque parfaite, mais il s’est heurté à un Daniel à qui l’US Open devait une soirée comme hier. Le Moscovite était tombé en finale 2019 dans ce duel épique contre Rafael Nadal. Il a également chuté en demi-finale en 2020. En 2021, il ne voulait pas manquer l’occasion. Avec une marche presque parfaite, il a clôturé le tournoi en mode champion, battant Nolé, le numéro un en trois manches (6-4, 6-4 et 6-2) et un peu plus de deux heures. Jamais vu.

Un triomphe avec lequel, en plus, la revanche de ce début d’année a été réclamée, lorsque Djokovic l’a battu en finale de l’Open d’Australie. C’était la troisième finale dans une grande pour le Russe et cette fois oui, le dicton est devenu bon, la troisième fois c’est le charme.

Le Russe a obtenu un break précoce en début de match qui s’est déconcentré Novak. Loin de s’améliorer, les choses ont empiré, à tel point que Djokovic il a fait son truc et a laissé sa raquette complètement détruite dans un accès de colère, le genre qui caractérise parfois le Serbe.

Quand tout semblait déjà condamné, avec Nolé totalement hors du jeu, avec un 2-5 au tableau d’affichage, c’est là que la pause est venue. Celui qui a encore donné un peu de vie à la fête. Le premier service qui a rendu Daniel dans le jeu, à un mauvais moment et commettant une double faute.

Le public s’est rendu aux Serbes, huant même Medvedev, l’empêchant de servir avec la balle de match et la tension était palpable sur le terrain, faisant même pleurer Djokovic, assis sur son banc après avoir obtenu cette pause du Russe. Il n’y va plus.

L’arbitre de chaise secouait la tête. Le public vaquait à ses occupations, augmentant la pression. Medvedev aussi mais la tension montait. Double faute. Mais il y avait encore une chance et il l’a saisie Daniel. Victoria et au sol sans pouvoir croire à son exploit. Un dernier geste, celui de donner son bracelet au public qui dès le début lui allait contre lui. Geste de champion. Celui de Novak le serrer dans ses bras sur le net aussi. Leçon de tennis.