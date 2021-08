Victoire historique de l’Espagne contre l’Algérie en basket-ball en fauteuil roulant

28/08/2021 à 7h31 CEST

. / Tokyo

La L’équipe espagnole féminine de basket-ball en fauteuil roulant bat l’Algérie (8-80) et a remporté une victoire historique en étant le premier de l’équipe nationale aux Jeux Paralympiques.

L’Espagne a fait ses débuts aux Jeux paralympiques de Barcelone en 1992, invitée en tant qu’hôte, et a perdu ses cinq matches contre le Canada, l’Australie, l’Allemagne, le Japon et la France, terminant à la huitième position. 29 ans plus tard, l’équipe dirigée par Abraham Carrión est aux Jeux Paralympiques de Tokyo en se qualifiant pour le Championnat d’Europe organisé à Rotterdam (Pays-Bas) en 2019. La victoire contre l’Algérie, la première aux Jeux, est intervenue après les défaites contre les Etats-Unis. United, actuels champions paralympiques, et la Chine, avec laquelle ils sont dans le groupe B.

Le match n’a pas eu beaucoup d’histoire car la différence de niveau entre les deux équipes était perceptible dès le début et les joueurs espagnols n’ont pas laissé de marge à la surprise dès le début, dans lequel ils ont dominé le tableau d’affichage, bénéficiant d’un avantage de 43 points à la mi-temps. . . .

Le prochain match de l’Espagne, le dernier de la phase de groupes, sera contre les Pays-Bas dimanche à 9h00 (2h00 heure espagnole). Sur les cinq équipes du groupe, les quatre premières se qualifient pour les quarts.

Le mâle bat la Turquie

De leur côté, les garçons ont conquis leur quatrième victoire consécutive contre la Turquie et rester leader du groupe A avec le accès garanti aux chambres final. Le match a été dominé par l’Espagne dès le début, atteignant la fin du premier quart-temps avec une avance de six points portée à dix à la mi-temps. Dans le troisième les forces ont été égalisées mais dans le dernier, avec peu de choses à décider, l’Espagne s’est consacrée à tenir le résultat pour éviter des difficultés à imposer une défense solide qui a stoppé les attaques des Turcs.

Oscar Trigo n’a utilisé que sept joueurs pour ce match et cinq sont restés sans jouer une minute. Le plus réussi a été Jordi Ruiz, avec 20 points, tandis qu’en Turquie le plus décisif a été Ozgur Gurbulak avec 26.

Le dernier match de l’Espagne en phase de groupes aura lieu dimanche 29 août contre le Japon dimanche à 20h30 (13h30 heure espagnole).