Victoire importante pour Lucas Triguora en Louisiane

Samedi dernier, 27 mars, Lucas Trigoura a battu le n ° 3 classé dans la division 123 lbs 4-1. Darío Villegas, dans le cadre du tournoi des championnats nationaux de boxe des États-Unis 2020 qui se déroule à Shreveport, Lousiana du 25 mars au 3 avril de cette année.

C’était un combat avec un rival déjà connu qui a commencé un peu lentement pour Lucas, mais à partir de la seconde moitié du 1er tour. Le jeune né en Floride a pris le contrôle du combat et a commencé à placer ses mains avec plus de précision et de force.

Lucas est un jeune homme qui, entre les mains de ses parents Oscar et Adri, est progressivement devenu une promesse et à chaque fois il a l’air mieux malgré tous les revers qu’il a subis ces derniers mois en raison des conditions déjà connues de tous. Nous connaissons Lucas depuis qu’il est enfant, et depuis l’époque où il n’avait que 6-7 ans, il a montré ce qui semble aujourd’hui être une promesse évidente de qualité et de talent.

«En 2019, nous avons affronté ce jeune espoir de Villegas et le résultat n’était pas ce à quoi nous nous attendions, nous avions le sentiment qu’à cette occasion nous l’avons battu mais le résultat n’était pas favorable. Cette fois, c’était différent et nous avons obtenu une plus grande victoire puisque Lucas a parfaitement fait le travail », a déclaré le père de Lucas, Oscar par téléphone.

Lucas a imposé son rythme dès le premier tour, et basé sur sa coordination des mains et des jambes, il a réussi à atteindre la distance parfaite pour garder un combattant courageux à distance qui, dans la dernière moitié du 3e tour, savait qu’il devrait mettre plus d’efforts dans son numéro, mais il a été dépassé par la meilleure boxe de Lucas, qui l’a tenu à distance, nous laissant l’empreinte de talent que l’on a toujours vu chez ce jeune homme depuis qu’il était enfant.

«Avec la petite expérience de Lucas de moins de 20 combats, nous connaissions l’énorme engagement que nous avions, face à Darío Villegas dans le premier combat du tournoi qui compte plus de 60 combats et est un peu plus âgé et classé n ° 3 de la division. De plus, pour des raisons personnelles, il m’était impossible de voyager avec Lucas en Louisiane et nous l’avons envoyé avec notre ami Abel González », a déclaré Oscar.

Tout était contre lui, nous a dit Oscar, qui l’a emmené en Louisiane, Abel, s’était engagé à amener son fils sur le ring et par hasard, ils ont dû se battre pratiquement en même temps. Nous avons dû faire appel à notre ami cubain Rafael Ramírez basé à Las Vegas, qui s’est chargé de le prendre et de le servir sur le coin. Nous sommes vraiment reconnaissants et nous espérons que le prochain combat ce lundi 29 mars, nous tournera mieux et nous continuerons d’avancer.

Lucas et son équipe veulent également exprimer leur gratitude aux entraîneurs qui l’ont aidé ici en Floride Jorge Rubio et Maury Ramos qui l’ont longtemps entraîné et conseillé, ainsi qu’à Alexei Collado qui a mis sa main et son expérience pour le mettre en condition et préparez-vous techniquement.

Pour l’instant, de nombreuses personnes qui suivent «Luquita» à Miami ont hâte de le voir se battre à nouveau. Et ce lundi, nous serons d’ici à le soutenir et en espérant qu’il continue de récolter des triomphes et de le voir disputer la finale.

Il y a du talent, Lucas est encore jeune à seulement 16 ans et a un avenir dans ce sport. De plus, c’est un excellent élève, et avec l’aide d’Adri sa mère et les conseils persévérants de son père Oscar, peut-être le verrons-nous un jour pas trop loin faire l’histoire de la boxe professionnelle. »Si un jour il demande moi pour faire ses débuts, je serai là, et si vous décidez que ce n’est pas votre truc et que vous continuez vos études cela me rendra très heureux. Je suis déjà fier de ce qu’il a accompli et je serai toujours à ses côtés », a conclu Oscar.