Victoire inattendue de la joueuse de tennis Leylah Annie Fernandez en seizièmes de finale de l’US Open

09/04/2021

Le à 05:00 CEST

Leylah Annie Fernandez, Canadienne, numéro 73 de la WTA, a donné la cloche en s’imposant par 5-7, 7 (7) -6 (2) et 6-4 en deux heures et huit minutes pour Naomi Osaka, joueuse de tennis japonaise, numéro 3 de la WTA et tête de série numéro 3, en seizièmes de finale de l’US Open. Avec ce résultat, on continuera à voir le vainqueur du match en huitièmes de finale de l’US Open.

Osaka a réussi à briser le service de son adversaire 2 fois, tandis que la Canadienne a également réussi 2 fois. De même, la joueuse canadienne a réalisé un premier service à 80% et a commis 2 doubles fautes, réussissant à remporter 73% des points de service, tandis que sa rivale a obtenu une efficacité de 63%, a commis 2 doubles fautes et a réussi à gagner 69% des points au service. .

En huitièmes de finale, le joueur canadien jouera contre l’Allemand Angélique Kerber, numéro 17 et tête de série numéro 16.

Le tournoi US Open Il se déroule sur un court en dur en plein air et un total de 234 joueurs de tennis y participent et un total de 128 entrent dans la phase finale parmi ceux classés directement, ceux qui ont gagné lors des tours précédents du tournoi et les invités . Il se déroule également entre le 24 août et le 11 septembre à New York.