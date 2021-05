Victoire légitime de ‘Canelo’, dans un combat ennuyeux, comme prévu

Enfin, Saúl ‘Canelo’ Álvarez avait un rival en Billy Joe Saunders qui est venu donner un combat légitime et le joueur de Guadalajara a remporté une victoire légitime. Sans l’ombre d’un doute sur ce dernier aspect. Il l’a fait au huitième tour et au moyen d’un coup précis qui a causé une blessure à la pommette droite du Britannique, qui, en raison de sa gravité possible, le coin ne lui a pas permis de partir pour le neuvième tour.

C’était un huitième round rare. Canelo, qui avait été apathique et non effusif lors des tours précédents, a commencé ce huitième épisode en célébrant et en levant les mains vers le public, comme s’il supposait que le coup qui mettrait fin au combat viendrait. Donc c’était ça.

Jusque-là, le combat n’avait pas été facile du tout, et bien que le Mexicain soit sur les tableaux de bord des juges, comme on pouvait s’y attendre, marchant en avant, jusque-là, ce qui avait prévalu était l’escrime, le jeu de jambes et la stratégie défensive de votre rival.

«Canelo», en revanche, avait l’air pire que jamais. Jetant peu, recourant exclusivement aux coups de force annoncés qui, dans de nombreux cas, ont attisé l’air. Il avait même l’air maladroit dans certaines esquives réussies des Britanniques qui se permettaient même de plaisanter à chaque échec.

Saunders a promis un style de combat et livré. Il s’est déplacé autour du ring, tandis que ‘Canelo’ est resté au centre sans perdre de cardio et en attendant l’occasion de le frapper avec un coup de fouet puissant.

Le combat était surtout ennuyeux pour cette raison et il a laissé le sentiment que “ Canelo ” – en effet – ressent le poids de son propre corps à 168 livres, a perdu la mobilité de ses jambes et même la vitesse dans le coup.

Comme toujours, il compense tout avec force et surtout assimilation, surtout contre un rival qui était auparavant connu pour n’avoir aucun pouvoir. À la fin du huitième tour, j’avais les Britanniques en tête sur ma carte personnelle, non pas à cause de sa belle performance, mais plutôt parce qu’il imposait son style et annulait toute stratégie offensive de «Canelo».

J’ai à peine vu le Mexicain exceller dans les tours 2, 4 et évidemment 8. Dans le reste, il y avait peu pour chaque côté, mais celui qui a vraiment travaillé sur le ring était Saunders.

Il est vrai qu’avec un style moche, qui n’aime pas ceux qui parient sur le donner et prend, mais qui respecte pleinement celui du «hit and don’t get hit». Dans son cas, jab, marque des coups de poing, va aux ailes et évite d’être une cible fixe pour un «Canelo» apathique.

Pour une raison quelconque, peut-être la fatigue ou un excès de confiance stupide, il a retiré son pied du gaz en huitième et ‘Canelo’ a trouvé un bon coup, pour remporter une bonne victoire, dans ce qui doit être le combat le plus performant de tous les temps. «Canelo» ne l’a pas vu comme ça dans son commentaire aux médias et a assuré qu’ils avaient planifié ce coup d’État et que tout s’est déroulé comme prévu.

C’est peut-être pour cela qu’il l’a célébré à l’avance. C’était une victoire légitime et en quelque sorte un soulagement pour ses détracteurs. Il était temps de voir Canelo dans un combat sérieux, et c’était tout, même s’il n’y a pas et qu’il n’y aura jamais de statistique qui sépare les vrais combats des combats fiasco. Cela avait au moins une légitimité et c’est un crédit pour le gagnant: «Canelo» Álvarez.