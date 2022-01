Victoire ou drame pour Levante et Majorque

01/07/2022 à 20:05 CET

Levante et Majorque se rencontrent ce samedi au stade Ciutat de Valéncia dans un match auquel l’équipe locale est plongée dans une grave crise après l’une de ses semaines les plus convulsives et seule une victoire contre l’équipe des Baléares lui permettrait d’avoir une trêve.

Le 5-0 reçu lundi dernier à La Cerámica contre Villarreal a provoqué la colère d’un groupe de supporters levantins, qui s’est rendu à la Ciutat de Valéncia pour attendre les entraîneurs des joueurs et leur reprocher l’attitude et les mauvais résultats d’une équipe qui n’a pas gagné depuis vingt-sept jours consécutifs.

La réaction des fans a provoqué la comparution urgente du président Quico Catalan, qui a demandé mardi à tous les niveaux du club d’être unis jusqu’à la fin de la saison, date à laquelle il a promis de se soumettre à un examen par le levantinisme pour analyser sa continuité en tant que président.

Côté sportif, l’entraîneur de Levante, Alessio Lisci, a été licencié sur penalty de Carlos Clerc, en raison de l’accumulation de cartons jaunes, et il ne peut pas non plus compter sur le blessé Mustafi. De plus, il y a plusieurs joueurs absents en raison du covid-19, comme Morales, mais le club n’a pas annoncé le nombre de touchés.

Cependant, le milieu de terrain Pepelu García et l’attaquant Roberto Soldado reviennent à l’appel après avoir raté le duel à La Cerámica en raison d’une suspension.

L’un des doutes des onze sera, encore une fois, dans le but car quand Alessio semblait avoir choisi Cárdenas depuis le début, il a surpris avec la présence d’Aitor lors du dernier match, dans lequel le pari ne s’est pas bien passé et il a reçu cinq buts malgré cela le but basque a fait plusieurs arrêts valables.

Après avoir encaissé treize buts lors des trois derniers matches de championnat, l’entraîneur de Levante pourrait parier sur une défense de trois centraux, avec l’incorporation de Postigo aux côtés de Vezo et Duarte, et la possession de Pubill et Franquesa sur les flancs.

Pepelu, Bardhi et Campaña joueraient au centre du terrain et Soldado serait le compagnon d’attaque de Roger avec l’intention de briser la séquence de défaites de Levante cette saison.

Majorque, quinzième avec 20 points, tentera ce samedi d’ajouter contre Levante la troisième victoire de la saison en tant que visiteur après les victoires à Mendizorroza et Wanda Metropolitano contre le Deportivo Alavés (0-1) et l’Atlético de Madrid (1-2), respectivement.

La visite sur le terrain du bas de la Liga intervient après deux défaites consécutives de l’équipe des Baléares -Grenade et Barcelone- qui ne l’ont placé qu’à quatre points de la relégation, une zone marquée par Alavés, et après avoir battu Eibar en Copa del Rey .

Pertes de joueurs importants, en raison de blessures ou positifs pour COVID-19, Ils conditionnent les formations de l’entraîneur Luis García Plaza pendant plusieurs jours.

Le dernier à tomber a été le central slovaque Martín Valjent, blessé à Eibar et qui doute de jouer à Valence. García Plaza ne pourra pas compter sur Take Kubo, Matthew Hoppe, le gardien Dominik Greif, Antonio Raíllo et Baba, qui se concentre avec le Ghana en Coupe d’Afrique.

Il est probable que l’entraîneur majorquin récompensera la bonne performance de l’équipe de jeunes Javi Llabrés, qui a été décisif à Ipurúa, en lui donnant une chance dans le onze de départ au stade Ciudad de Valencia.

Aussi, le gardien d’Ibiza Leo Román, qui débute en Copa del Rey, pourrait avoir sa chance après le match malheureux du vétéran Manolo Reina contre le FC Barcelone.

Les files d’attente probables

J’ai soulevé: Aitor, Pubill, Vezo, Postigo, Duarte, Franquesa, Bardhi, Pepelu, Campaña, Soldier et Roger.

Majorque : Leo Román ou Manolo Reina ; Maffeo, Russo, Sedlar, Costa ; Javi Llabrés ou Antonio Sánchez, Ruiz de Galarreta, Salva Sevilla, Dani Rodríguez ; Kang-in Lee et Angel.

Arbitre: Figueroa Vázquez (Comité andalou)

Stade: Ville de Valence

Heure: 14:00