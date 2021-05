Victoire pour Deportiva Minera après avoir battu Minerva 7-0

31/05/2021 à 10h16 CEST

La Mines sportives signé une performance exceptionnelle après avoir battu à Minerve pendant le match joué dans le Colisée de la mine Angel Celdran ce dimanche, qui s’est soldé par un score de 7-0. La Mines sportives Il est arrivé avec l’intention d’augmenter son score après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier match contre le Churra. Pour sa part, Minerve Il venait de battre 2-1 dans son stade à Huércal-Overa lors du dernier match disputé. Après le match, l’équipe de Bealense est la première, tandis que le Minerve il est sixième après la fin du match.

La première équipe à marquer a été l’équipe de Bealense, qui a débuté au Colisée de la mine Angel Celdran par un but de Flocon peu de temps après le début du match, plus précisément à la deuxième minute. Ensuite, les locaux ont marqué à nouveau grâce à un double but de Flocon à la 11e minute qui a établi le 2-0 pour le Mines sportives. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Mines sportives, augmenter les revenus grâce à un peu de Allvaro à la minute 20. L’équipe locale a marqué à nouveau, s’éloignant avec un deuxième but de Allvaro à la 34e minute, terminant la première mi-temps avec le résultat 4-0.

Après la mi-match, en deuxième période est venu le but de la Exploitation minière sportive, qui met plus de terre entre les deux avec un peu de Trujillo à 72 minutes. Par la suite, les locaux ont marqué à nouveau avec un but de Excuse à 79 minutes pour établir 6-0 en faveur du Exploitation minière sportive. Plus tard, l’équipe locale a marqué, ce qui a augmenté le score grâce à un but de Gombo quelques instants avant le coup de sifflet final, en 88, terminant le temps réglementaire avec un score de 7-0 au tableau d’affichage.

Le technicien de la Mines sportives, Transitoire Martinez, a donné accès au champ à Trujillo, Gombo, Pani, Martinez Oui Excuse remplacement Garcia, Ferdinand, Allvaro, Flocon Oui Le Hassani, tandis que de la part du Minerve, David Bascuñana remplacé James, ville, Épineux Oui Diaz pour Tolmos, Ceballos, Ureña Oui galicien.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes. Les habitants en ont vu deux (Garcia Oui Abenza) et ceux de l’équipe visiteuse ont vu trois cartes, spécifiquement Tolmos, Château Oui James.

Pour le moment, le Exploitation minière sportive il lui reste 38 points et le Minerve avec 32 points.

Les équipes continueront à jouer leurs matchs suivants dans la deuxième phase de la troisième division : Minerve tentera de revenir sur la voie de la victoire lors de son prochain duel contre lui Lorca dans son fief, tandis que le Exploitation minière sportive jouera contre El Palmar à domicile.

Fiche techniqueDeportiva Minera:Marcos, Copo (Martinez, min. 70), Gabi, Alvaro (Pani, min.60), Garcia (Trujillo, min.60), Rossetto, Abenzá, Santiago, Fernando (Gombo, min.60), El Hassani (Escusa , min. 70) et Dani RuizMinerve :Guille Lara, Mario, Castillo, Tolmos (Jaime, min.33), Ceballos (Villa, min.45), Ureña (Espinosa, min.60), Ramón Marín, Varela, Gallego (Diaz, min.83), Martinez et BelencosoStade:Colisée de la mine Angel CeldranButs:Copo (1-0, min. 2), Copo (2-0, min. 11), Alvaro (3-0, min. 20), Alvaro (4-0, min. 34), Trujillo (5-0, min. 72), Escusa (6-0, min. 79) et Gombo (7-0, min. 88)