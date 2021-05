Victoire pour le minimum de Huesca contre la Real Sociedad grâce à un but de Sandro

01/05/2021 à 21:11 CEST

Marc Zapater

Victoire d’une importance vitale pour lui Huesca lors de la réunion avant le Real Sociedad (1-0) cela les maintient dans la lutte pour la permanence. Grâce à un but sur coup franc Sandro Ramirez, ancien avant du Barça et il a aussi joué dans les rangs de l’équipe basque, dans les dernières barres du match, les 3 points restent à domicile après un match travaillé pour ceux de José Rojo Martin.

TEINTE

RSO

Huesca

Álvaro Fernández; Maffeo (Pedro López 75 ‘), Vavro, Pulido, Siovas (Silva 91’), Galán; Ferreiro (Sergio Gómez 68 ‘), Seoane, Mikel Rico (Mosquera 75’); Mir et Sandro (Doumbia 91 ‘)

Société réelle

Remiro; Gorosabel (Zaldúa 65 ‘), Elustondo, Le Normand, Montréal; Januzaj (Berrenetxea 58 ‘), Guevara, Zubimendi, Oyarzabal (David Silva 65’); Portu et Isak (Jon Bautista 81 ‘)

Arbitre

Mateu Lahoz. TA: Seoane (76 ‘), Pulido (89’) / Gorosabel (52 ‘), Zaldúa (86’)

Incidents

L’Alcoraz. Derrière des portes closes

La Société réelle il était sur le point d’ouvrir le tableau de bord en L’Alcoraz par deux coups de Guevara et Isak. Cependant, le égalité et absence de jeu combinatoire entre les deux équipes a prévalu dans la première partie du match, qu’avec l’égalité des chances et le manque d’efficacité, les deux équipes se sont arrêtées sans ouvrir la boîte.

Les de Imanol a eu l’opportunité de prendre de l’avance sur le tableau de bord dès le début du match grâce à un tir de l’extérieur de la surface de réparation. Ander Guevara que le gardien a repoussé sans problème Alvaro Fernandez. A partir de ce moment et jusqu’à pratiquement les dix dernières minutes de la première mi-temps, le petit jeu combinatoire a prévalu, avec une forte pression des locaux, peu intimidés contre le Real, empêchant la combinaison du Txuri-urdin.

Malgré le intensité de l’ensemble réalisé par José Rojo Martin, la imprécision après la récupération du ballon conduit à des combinaisons indécises et petit coup offensif.

Déjà en seconde période, Imanol a donné son entrée sur le terrain à David Silva, en remplaçant Oyarzabal. Le canari est revenu sur le terrain après avoir surmonté sa blessure et a sauté sur le green pour essayer d’améliorer la circulation du ballon et donner la dernière impulsion pour surmonter une Huesca difficile.

Cependant, le Société réelle il ne pouvait pas déployer son ballon de football et était Sandro celui qui a décidé de l’équilibre pour les locaux, par un coup franc, dans un match égal. Le but de l’ancien attaquant du Barça à la 87e minute a appliqué le “loi de l’ex” et il a servi à ouvrir la boîte dans une rencontre avec peu de succès offensif.

La Société réelle reste aux positions européennes malgré la défaite et par la HuescaGrâce à cette importante victoire, il quitte les lieux de relégation et continue dans la lutte pour la permanence.