Victoire pour les fans de football en tant que Super League européenne ABANDONNÉE avec Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham tous se retirant de la compétition séparatiste

Les projets de Super League européenne ont été ABANDONNÉS, les six clubs de Premier League impliqués se retirant.

Dans une victoire des fans contre des propriétaires avides, Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United et Tottenham ont tous confirmé qu’ils se retireraient de la compétition d’échappée proposée mardi soir.

Les fans de Chelsea ont fait connaître leurs sentiments sur l’idée et leur club a répondu en se retirant

Les “ six grands ” de la Premier League faisaient partie d’un groupe de 12 personnes – comprenant également l’Atletico Madrid, Barcelone et le Real Madrid et les italiens AC Milan, Inter Milan et Juventus – qui ont annoncé dimanche leur intention de former la ligue séparatiste.

Mais l’annonce d’une compétition rivale à la Ligue des champions – qui impliquerait les mêmes clubs fondateurs concourant chaque saison indépendamment de la position de la ligue – a déclenché une réaction furieuse de la part des fans de football.

Les clubs de Premier League ont écouté et ont tous reculé, signalant la fin des propositions de la Super League 48 heures seulement après sa formulation.

Man City a été le premier à annoncer son intention de quitter le projet controversé avant que ses collègues des «six grands» clubs ne lui emboîtent le pas.

“Le Manchester City Football Club peut confirmer qu’il a formellement promulgué les procédures pour se retirer du groupe qui élabore des plans pour une Super League européenne”, lit-on dans un communiqué du club.

Comme il est apparu que Chelsea s’était également retiré des propositions, Arsenal, Liverpool, Manchester United et Tottenham ont tous publié des déclarations vers 23 heures annonçant qu’ils tournaient également le dos à la Super League.

Les fans de Chelsea se sont rendus en force pour protester contre les nouveaux plans et ont appelé leur propriétaire à les écouter

La déclaration de Liverpool disait: «Le Liverpool Football Club peut confirmer que notre implication dans les plans proposés pour former une Super League européenne a été interrompue.

«Ces derniers jours, le club a reçu des représentations de diverses parties prenantes clés, à la fois internes et externes, et nous tenons à les remercier pour leurs précieuses contributions.

Manchester United a déclaré: «Nous avons écouté attentivement la réaction de nos fans, du gouvernement britannique et d’autres parties prenantes clés.

«Nous restons déterminés à travailler avec d’autres membres de la communauté du football pour trouver des solutions durables aux défis à long terme auxquels le football est confronté.»

Arsenal a déclaré: «En raison de votre écoute et de votre écoute de la communauté du football au cours des derniers jours, nous nous retirons de la Super League proposée.

«Nous avons commis une erreur et nous nous en excusons.»

Les joueurs de Leeds ont protesté contre l’idée avant leur match nul 1-1 avec Liverpool hier soir

Tottenham a déclaré qu’ils regrettaient leurs actions, le président Daniel Levy ayant publié une déclaration: «Nous regrettons l’anxiété et le bouleversement causés par la proposition d’ESL.

«Nous avons estimé qu’il était important que notre club participe au développement d’une éventuelle nouvelle structure qui cherche à mieux garantir le fair-play financier et la viabilité financière tout en apportant un soutien considérablement accru à la pyramide du football au sens large.

«Nous croyons que nous ne devrions jamais rester immobiles et que le sport devrait constamment revoir les compétitions et la gouvernance pour s’assurer que le jeu que nous aimons tous continue d’évoluer et d’exciter les fans du monde entier.

«Nous tenons à remercier tous les supporters qui ont présenté leurs opinions réfléchies.»

L’effondrement de la Super League sera bien accueilli par les fans de toute l’Europe, tant de personnes ont fait part de leurs sentiments à ce sujet.

Cela a commencé lundi par des manifestations de colère avant l’affrontement de Leeds avec Liverpool à Elland Road et une réaction furieuse de la part des partisans à travers le pays se poursuit.

Les fans se sont rendus par milliers mardi soir pour exprimer leurs sentiments avant le match de Chelsea contre Brighton.

Ce qui a commencé comme un petit rassemblement s’est transformé en une énorme manifestation avec des milliers de fans avant le match de Chelsea contre Brighton mardi soir.

James Milner faisait partie des joueurs actuels qui ont déclaré qu’il espérait que cela ne se concrétiserait pas, tandis que les anciens footballeurs Gary Neville et Jamie Carragher étaient également francs dans leur vision de la ligue.

Alors que les fans de Chelsea félicitaient les supporters d’Arsenal et d’autres rivaux mettant de côté leurs différences pour unir leurs forces pour quelque chose de bien, il est apparu qu’Ed Woodward avait quitté de façon sensationnelle son travail chez Man United.

«Vous ne pouvez pas vous réconcilier. C’est un film hollywoodien. Le blockbuster a terriblement mal tourné », a déclaré l’ancien défenseur de Man City, Danny Mills, en réaction à la nouvelle sur talkSPORT.

«Quelle serait la réaction de ces clubs? Ils ont basculé l’orteil dans l’eau, ça a été mordu et grondé dans le processus.

Neville a été parmi les premiers à porter un toast à la disparition de l’ESL.

La légende de Man United et expert populaire a tweeté une photo de lui en train de boire un verre de vin avec la légende: “À la Super League.”

Jamie Carragher, l’ancien défenseur de Liverpool, était également d’humeur jubilatoire.

Il a tweeté une photo d’une pierre tombale gravée de l’inscription «Super League européenne, née le 18 avril 2021, décédée le 20 avril 2021».