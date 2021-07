Victoire pour les joueurs de tennis Zhang et Peers en quarts de finale de Wimbledon

07/08/2021

Le 09/07/2021 à 03:00 CEST

La Chine Shuai zhang, numéro 48 de la WTA et l’Australien Jean pairs, numéro 24 de l’ATP remporté en quart de finale de Wimbledon par 6-2 et 6-4 dans une heure et trois minutes au joueur français Edouard Roger-Vasselin déjà le joueur américain Nicole Mélichar, numéros 15 et 9 de l’ATP. Après ce résultat, on peut continuer à voir les vainqueurs de ce match lors des demi-finales de Wimbledon.

La paire perdante n’a pas pu casser le service à ses adversaires une seule fois, alors que les gagnants l’ont fait 3 fois. De plus, Zhang et Peers ont réalisé 66% au premier service, commis 6 doubles fautes et réalisé 71% des points de service, alors que l’efficacité de leurs rivaux était de 68%, ils n’ont commis aucune double faute et ont obtenu 64% des points. points de services.

Après cette rencontre, auront lieu les demi-finales où Zhang et Peers seront mesurés par rapport aux vainqueurs du match qui affronteront Jean-Julien Rojer Oui Andreja Klepac contre Neal Skupski Oui Desirae Krawczyk.

Le tournoi Wimbledon Double Mixte Elle se déroule sur de l’herbe en plein air et au cours de celle-ci un total de 46 couples s’affrontent. De plus, elle est célébrée du 28 juin au 11 juillet à Londres.