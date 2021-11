Victoire pour Meghan ! Une énorme intervention politique porte ses fruits alors que la duchesse de Sussex a remporté la victoire | Royale | Nouvelles

Le mois dernier, la duchesse de Sussex a fait un grand pas politique avec une lettre au Congrès américain. Dans sa lettre, Meghan a demandé à la présidente Nancy Pelosi et au chef Charles Schumer de prendre un congé payé pour les parents.

Désormais, selon Omid Scobie, le congé payé pour tout mouvement a été rétabli dans le Build Back Better Act.

Il a tweeté : « Grande nouvelle pour le mouvement #PaidLeaveForAll aux États-Unis, qui est maintenant de retour dans le #BuildBackBetter Act grâce à des organisations telles que @PaidLeaveforAll, @FmlyValuesWork, @WorkFamilyCA et les efforts d’activistes tels que la duchesse Meghan (qui a écrit un puissant lettre au Congrès il y a deux semaines).

Le compte Twitter officiel du Comité des voies et moyens – un comité supérieur ayant compétence sur les soins de santé, le commerce, les impôts et la sécurité sociale – a publié une déclaration de son président.

Le président Richard E Neal a déclaré: « Pendant trop longtemps, les travailleurs américains ont dû faire le choix impossible entre subvenir aux besoins de leur famille et prendre soin d’eux.

« Maintenant, grâce au leadership et au plaidoyer inlassable de la Chambre du peuple. »

Dans son plaidoyer en faveur des congés payés, Meghan a déclaré que cela devrait être un « droit national » comme de nombreux autres pays.

Elle a déclaré: « Les congés payés devraient être un droit national, plutôt qu’une option patchwork limitée à ceux dont les employeurs ont mis en place des politiques ou à ceux qui vivent dans l’un des rares États où un programme de congé existe.

« Si nous voulons créer une nouvelle ère de politiques sur la famille d’abord, assurons-nous qu’elle inclue un programme de congés payés solide pour chaque Américain qui soit garanti, accessible et encouragé sans stigmatisation ni pénalité.

« À un moment où tout semble si divisé, que ce soit un objectif commun qui nous unit. »

Cela vient du fait que traditionnellement les membres de la famille royale sont politiquement neutres et ne donnent pas d’opinion publique sur les questions politiques.

Depuis qu’ils ont quitté leurs fonctions royales en 2020, Meghan et Harry sont également entrés dans le domaine de la politique et ont exhorté les Américains à voter aux élections présidentielles américaines de novembre dernier.

À la suite de son plaidoyer, Meghan a été invitée à assumer un nouveau rôle avec American Heart Advocacy.

L’organisation à but non lucratif a rejoint plus de 20 groupes de patients et de soignants pour exhorter les décideurs fédéraux à « préserver les congés familiaux et médicaux payés » dans la version finale de la loi Build Back Better Act.

Après la publication de la déclaration de Meghan sur Twitter, l’association à but non lucratif a tweeté : « … parce que lorsque #congé payé est un droit, nous créons une fondation qui aide à traiter les résultats de #santé mentale, les coûts de #santé et la force économique sur la ligne de départ . »

D’autres ont ensuite appelé la duchesse de Sussex à rejoindre l’organisation à la suite de sa demande de congé payé.

Cela survient quelques mois seulement après qu’il a été révélé que Harry et Meghan prenaient cinq mois de congé après la naissance de leur fille, Lilibet Diana.

L’experte royale Marlene Koenig a comparé cela aux mères américaines et a insisté sur le fait que ce n’était « pas la norme ».

Le biographe royal Omid Scobie a déclaré plus tard à Good Morning America: « Nous sommes tellement habitués à voir des membres de la famille royale retourner au travail, mais Harry et Meghan donnent l’exemple.

« Ils offrent jusqu’à 20 semaines de congé parental à Archewell – ce sera plusieurs mois de congé pour eux deux. »