Victoire, revalidation définitive pour regarder le championnat

Les poids lourds sont à un moment très intéressant de l’UFC. La victoire de Francis Ngannou sur Stipe Miocic a ouvert de nombreuses avenues. L’option d’une vengeance immédiate n’a pas été envisagée et nous avons tous regardé Jon Jones. L’ancien champion des poids mi-lourds avait tous les bulletins de vote pour être le prochain challenger, mais les négociations n’ont pas porté leurs fruits et ‘Bones’ ne verrait pas de mauvais yeux attendre 2022 pour faire sa première dans la catégorie la plus élevée. Avec cette situation, ilL’UFC a regardé le classement et tout indique que le champion exposera son titre en septembre face à Derrick Lewis, qui a mérité ce poste avec ses dernières performances.

L’équation est claire, mais l’UFC ne manque jamais de plans, il veut donc qu’un autre combattant vienne d’en bas. Le pari est Ciryl Win. Le Français invaincu (8-0) a son deuxième combat stellaire ce samedi à l’UFC Las Vegas 30. Après avoir battu Jairzinho Rozenstruik, c’est maintenant à son tour d’affronter Alexandr Volkov. S’il gagne, en partant du numéro trois du classement, l’opportunité de départ semble claire. En outre, La France est un marché qui intéresse beaucoup l’UFC (En 2020, le MMA est devenu légal) et un duel entre Gane et Ngannou, qui ont émigré dans ce pays depuis le Cameroun, serait un succès. Ce sont tous des châteaux en l’air, toutes les étoiles doivent être carrées, mais juste au cas où le Gaulois prévient déjà : “Je me suis entraîné avec Francis Ngannou à Paris et je connais sa puissance. Je le respecte, mais je suis prêt à me battre pour la ceinture et à l’emmener en France“.

Le chemin qu’il veut est clair, tout comme l’Ordago, mais il doit d’abord faire face à un vétéran comme Volkov. Le Russe de 32 ans revient après deux victoires consécutives et il sait que s’il veut être dans la foulée du titre, il ne peut que gagner. Pendant ce temps, Win a toute la pression. Après avoir balayé le kickboxing, en seulement trois ans, il a réussi à se placer à ce poste élevé. Il a de grands coudes frappants, très dangereux et il aime projeter et chasser la soumission de la supériorité. Il est un favori dans ce combat, mais il doit le prouver. Pour le moment, il a été impénétrable, mais il doit passer le dernier test contre un adversaire très coriace. S’il réussit, le titre sera à un pas.