Victoire scandaleuse de l’Espagne aux îles Féroé

16/09/2021

Le 17/09/2021 à 09:22 CEST

Carla Puig

Devoirs faits. Et comment! L’Espagne a entamé la phase de qualification pour la prochaine Coupe du Monde de la meilleure des manières : écrasant les îles Féroé avec un 0-10 retentissant. Avec cette victoire, le premier défi pour l’équipe espagnole de se qualifier pour sa troisième Coupe du monde qui se jouera en Australie et en Nouvelle-Zélande en 2023, démarre du bon pied.

ISF

ESP

Îles Féroé

Joensen ; Johannesen, Mittfoss, Ryan, Svarvadal (Hansen, 82′) ; Lisberg (Klakstein, 82′), Mortensen, Sevdal (Lakjuni, 59′), Torolvsdottir, Johannesen ; Biskopsto (Hummeland, 59′).

Espagne

Maria Rodriguez; Corredera (Lucía García, 46 ‘), Aleixandri, Ivana, Batlle; Guerrero, Guijarro (Torrodà, 65′), Alexia Putellas (Candela, 65′); Del Castillo (Eizaguirre, 73′), Sarriegi et Mariona Caldentey (Claudia Pina, 73’).

Buts

0-1 M. 7 Amaiur ; 0-2 M. 8 Guerrero; 0-3 M. 32 Amaiur ; 0-4 M. 50 Alexia Putellas ; 0-5 M. 55 Amaiur ; 0-6 M. 58 Lucia García. 0-7 M. 59 Amaiur. 0-8 M. 64 Patri Guijarro. 0-9 M. 70 Mariona Caldentey. 0-10 M. 95 Laia Aleixandri.

Arbitre

Paula Brady (Irlande). TA : Lucía García (52′).

Personne ne les arrête

Malgré que Jorge Vilda est sorti avec un onze inhabituel et plein de remplaçants, le rôle de l’équipe nationale a été plus que remarquable. Avec un centre de terrain dominé par les blaugranas Alexia Putellas et Patri Guijarro, l’équipe espagnole a contrôlé le match du début à la fin, laissant l’équipe féroïenne à bout de souffle. Les Blaugrana ont réparti le jeu des deux côtés pour enfermer les locaux de leur zone, qui n’ont pas pu sortir le ballon une seule fois.

L’Espagne a prévenu dans les premières minutes, mais ce n’est que le 6 que Amaiur a ouvert le tableau de bord pour l’équipe de Vilda. Marta Corredera a trouvé la tête de Donostiarra au centre de la surface et Sarriegi, sans y penser, a envoyé le ballon au fond du but de Joensen. Avec cela, la joueuse de la Real Sociedad a marqué son premier but avec l’équipe senior. C’était sur la pièce suivante, quand Irene Guerrero a également marqué de la tête après un centre parfait d’Ona Batlle. Elle a également assisté Amaiur pour finir et vaincre le gardien rival pour marquer son deuxième but.

Fête des buteurs

L’équipe espagnole s’est rendue aux vestiaires en dominant et sans laisser l’équipe locale s’approcher du but de la messe. Avec une attaque constante et sans les laisser respirer, ils ont commencé la seconde mi-temps et Alexia, qui avait essayé activement et passivement, a obtenu son objectif tant attendu. Le meilleur joueur d’Europe n’a pas manqué d’un tir puissant du bord de la surface.

Amaiur a eu faim en première mi-temps et les deux premiers buts n’ont pas suffi. Deux autres sont montés sur le tableau de bord et a ainsi marqué un poker le jour de ses débuts en tant que marqueur. Le San Sebastian avec un grand centre, a assisté Lucía García marquera le septième pour l’Espagne. Les blaugranas Patri Guijarro et Mariona Caldentey ont rejoint le groupe de buteurs avec leurs buts respectifs et fait les huitième et neuvième.

C’était lors de la dernière partie du match, quand Laia Aleixandri Nerea Eizagirre a décoché un corner de la tête et a marqué le dixième pour l’Espagne.

Nouveaux défis

Avec cette victoire, le onzième d’affilée pour l’équipe espagnole, l’équipe est plus proche de la Coupe du monde. Le prochain match est avant Hongrie mardi prochain. Si l’Espagne parvient à terminer première de son groupe (B), elle aura le billet direct pour disputer la Coupe du monde en Australie et en Nouvelle-Zélande.