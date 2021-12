Victoire sur le changement climatique : un énorme trou dans la couche d’ozone plus grand que l’Antarctique est enfin sur le point de se fermer | Sciences | Des nouvelles

Ce trou qui a été créé dans la couche d’ozone de l’atmosphère terrestre sera le troisième plus long en plus de quatre décennies. La couche d’ozone de la Terre se situe dans le niveau inférieur de la stratosphère à environ 15 à 35 kilomètres au-dessus de la Terre.

Cette fine couche protège la vie sur terre en absorbant la plupart des rayons ultraviolets nocifs du Soleil.

En 1976, des scientifiques ont découvert que cette couche protectrice était endommagée par les produits chimiques libérés par l’industrie, principalement les chlorofluorocarbures (CFC).

La recherche atmosphérique a révélé que cet épuisement était beaucoup plus élevé que ce qui pourrait être expliqué par des causes naturelles telles que la température, les conditions météorologiques et les éruptions volcaniques.

Comme la couche d’ozone offrait moins de protection, les rayons UV menaçaient la vie sur Terre, y compris l’augmentation des taux de cancer de la peau et de cataracte chez l’homme et d’autres problèmes écologiques.

Chaque année, un grand trou s’ouvre dans la couche d’ozone pendant l’été de l’hémisphère sud.

Pendant ce temps, la taille du trou annuel dépend d’une gamme de conditions météorologiques et est augmentée par le froid.

Cependant, les experts prédisent que ces trous se fermeront définitivement d’ici 2050, en raison d’une restriction mondiale des produits chimiques appauvrissant la couche d’ozone introduite à la fin des années 80.

En 1987, des pays du monde entier ont signé le Protocole de Montréal qui plafonne la production de CFC aux niveaux de 1986 avec des engagements de réduction à long terme.

LIRE LA SUITE: Les plans verts de l’UE dans le chaos et l’Allemagne défie Bruxelles

«Ces deux épisodes consécutifs plus longs que d’habitude ne sont pas un signe que le protocole de Montréal ne fonctionne pas, car sans lui, ils auraient été encore plus importants.

« C’est à cause de la variabilité interannuelle due aux conditions météorologiques et dynamiques qui peuvent avoir un impact important sur l’ampleur du trou dans la couche d’ozone et se superposent à la récupération à long terme.

Le CAMS suit également la quantité de rayonnement UV qui atteint la surface de la Terre et a récemment observé des indices UV très élevés, supérieurs à 8, sur des parties de l’Antarctique situées sous le trou d’ozone.

La prévision de l’indice UV identifie la force du rayonnement ultraviolet provenant du soleil à un point particulier.

L’indice se situe sur une échelle de 1 à 11, 8 étant étiqueté « très élevé ».