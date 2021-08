Victoire travaillée de Porto contre Famalicao

in

15/08/2021 à 21:23 CEST

Marc Zapater

Le Port, dirigé par Sergio Conceiçao, a remporté une grande victoire contre Famalicao (1-2) grâce à un double de l’espagnol Toni Martinez.

FAM

POUR

Famalicao

Junior; Penetra (Ricardo 76′), Riccieli, Batubinsika, Lima; Figueiras, Tavares (Geovani 76′), Pepe, Jaime (Net 87′); Costa et Rodrigues (Pablo 40′).

Port

Diogo ; Joao, Pepe, Mbemba, Manafá (Sanusi 71′); Otávio (Oliveira 81′), Bruno, Uribe, Díaz; Toni (Nakajima 71′) et Taremi (Evanilson 90′).

Buts

0-1 M.13 Toni, 0-2 M.43 Toni, 1-2 M.56 Riccieli.

Arbitre

Nuno Miguel Serrano Almeida. TA : Bruno (62′), Tavares (64′), Pepe (74′) / Costa (62′).

Incidents

Match correspondant à la deuxième journée de la Ligue portugaise au stade municipal de Famalicao.

Cependant, l’équipe visiteuse a souffert jusqu’au bout, après le premier but des locaux de Riccieli et enfin un but refusé à la 95e minute pour l’équipe d’Ivo Vieira, qui aurait porté le score à 2-2 au tableau d’affichage.

Le premier but du match est intervenu à la 13e minute, après une reprise des hommes de la ville de Porto. Mehdi Taremi récupéré le ballon au centre du terrain et avec une passe phénoménale trouvée Toni Martinez entre la défense de Reis Junior.

Juste au moment où il semblait que le match allait se briser, le Murcien a réalisé son deuxième but de la nuit, revu par le VAR, protagoniste à la fin du match.

Sans changement après le temps de repos, en début de seconde mi-temps, c’est Famalicão qui est arrivé avec le plus de danger et a dominé une partie du match. Le prix est arrivé à la 56e minute lorsque Riccieli réduit le désavantage pour les habitants après un centre de Diogo Figueiras.

Les hommes de Conceiçao ont souffert en fin de match, avec une forte pression des hommes d’Ivo Vieira, devenus fous avec le 2-2 de Bruno Rodríguez à la 95e minute. Bien qu’avant d’avoir concédé le deuxième but pour ceux de Porto, cette fois, le VAR a annulé le but et avec lui la joie du retour de Famalicao.

Justement, le héros de la nuit, l’attaquant murcien Toni Martinez, est arrivé la saison dernière à l’Estadio do Dragao du Portugais Famalicao, la même équipe qu’il a endossée par un doublé pour donner à Porto la victoire lors de la deuxième journée de la Ligue portugaise.