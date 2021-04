Victoire vitale de Madrid contre l’Olympiacos

04/02/2021 à 23:01 CEST

Sport.es

Le Real Madrid a remporté une victoire fondamentale, essentielle pour continuer à dépendre de lui-même pour se qualifier pour les ‘playoffs’, contre l’Olympiacos 72-63, dans un match pas très voyant mais très travaillé de la part de la défense. Sainte victoire madridista.

RMAD

OLYM

R. Madrid, 72 ans

(20 + 16 + 17 + 19): Alocén (4), Taylor (3), Deck (18), Garuba (2), Tavares (15) -partant cinq-, Causeur (2), Reyes, Rudy Fernández (3 ), Thompkins (3), Laprovittola (7), Abalde (6) et Carroll (9).

Olympiacos

(11 + 15 + 12 + 25): Sloukas (5), Jenkins (2), Printezis (7), Vezenkov (22) et Koufos (2) -partant cinq-, Charalampopoulos, Larentzakis (7), Spanoulis (7) , Jean-Charles, Ellis (4) et McKissic (7).

Arbitres:

Borys Ryzhyk (UKR), Milan Nedovic (SLO) et Uros Nikolic (SRB). Sans éliminé

Incidents:

Match de la trente-troisième journée de l’Euroligue disputé au WiZink Center de Madrid (Palacio de los Deportes) sans spectateurs en raison de la pandémie de coronavirus.

Gabriel Deck et sa contribution du bas poste ont été la meilleure nouvelle, dans les premières minutes du match, pour le Real Madrid qui conscient de ce qui était en jeu est ressorti concentré et avec une bonne défense.

Jeff Taylor a repris la défense de Kostas Sloukas et l’Olympiacos a manqué d’idées et sans but, 9-2 (min 445). Seul Georgios Printezis était un danger dans le premier acte qui s’est terminé par 20-11.

Vieux rockers

Le deuxième quart était celui des anciens rockeurs, Felipe Reyes et Vassilis Spanoulis. Les deux se sont fait sentir dans leurs équipes et le capitaine madrilène a, en outre, mis une casquette sur la base grecque.

ETl Madrid a gardé la distance avec les rotations et, surtout, a toujours donné le sentiment d’avoir dominé le jeu du rythme et de la défense, car le triple était quasiment inconnu pour les deux équipes, 3 sur 12 pour le Real Madrid et 1 sur 8 pour celles du Pirée.

À la mi-temps, 36-26, avec Deck menant le score (14 points) et avec Walter ‘Edy’ Tavares faisant un effort dès la première minute pou aidez l’équipe.

Madrid, devant

Le passage à travers les vestiaires n’a pas amélioré l’attaque épaisse des deux équipes, 39-28 (m.22), pMais le Real Madrid a maintenu l’avantage et avec deux triples de Taylor et Trey Thompkins a augmenté l’avantage à 14 points, 47-33 (m.25).

Avec Tavares ancrant le jeu grec sous la jante, Deck étant une menace constante, avec la défense comme drapeau et avec les coups de bec de Thompkins, Taylor et Carlos Alocen du périmètre, le Real Madrid a commencé à jeter les bases de la victoire, clôturant le troisième acte avec 53-38.

Printezis n’a pas été décisif au troisième quart-temps et la contribution de Sasha Vezenkov a été insuffisante pour mettre en difficulté un Madrid peu brillant, mais efficace dans la tâche.

Vezenkov a tenu bon

Vezenkov a continué à tirer la voiture hellénique et a été la principale raison pour laquelle le Real Madrid n’a pas rompu le jeu définitivement, 57-42 (m.32.10) et de qu’il a menacé avec un 57-46 (m.33.30) et 62-52 (m.35).

Un triple d’Alberto Abalde, 65-52, a donné au Real Madrid la tranquillité d’esprit nécessaire pour affronter la dernière ligne droite du match en douceur et clôturer la victoire par 72-63, Cela lui permet de continuer sans dépendre de personne pour occuper une place en «playoff». A Istanbul et avant Fenerbahce, la solution