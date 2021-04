Victoires d’Astros et de Tigres

07/04/2021 à 06:12 CEST

.

Le coureur de pincement, la recrue Akil Baddoo, a eu un simple RBI en fin de 10e manche et a amené le joueur de premier but vénézuélien Harold Castro au registre pour marquer la course de la Les Detroit Tigers triomphent des Twins du Minnesota 4-3.

Baddoo, qui a marqué l’histoire dès qu’il a atteint les majors avec un home run lors de son premier au bâton, le 31e joueur des majors à le faire, a de nouveau été décisif mardi avec son coup opportun qui a décidé le triomphe des Tigres. déchiffrer le terrain fait par le releveur Hansel Robles.

Avec deux retraits au tableau, Baddoo, âgé de 22 ans, a fait un simple sur le terrain droit et Castro a facilement atteint le caoutchouc pour assurer la victoire.

La défaite est allée à Robles (0-1), le sixième lanceur des Twins, qui a travaillé les deux tiers de la manche et a été puni d’un coup sûr et d’une sale course, a marché et retiré. La victoire est revenue à son compatriote, le releveur Gregory Soto (1-0), le cinquième lanceur utilisé par les Tigers, qui a lancé deux solides manches avec un coup permis et a retiré deux frappeurs adverses.

Malgré la défaite, le vétéran slugger dominicain Nelson Cruz, 40 ans, a de nouveau envoyé le ballon hors du parc avec les Twins pour le deuxième match consécutif après en avoir décroché deux autres lundi, dont son premier Grand Chelem de la saison.

Cruz, qui a envoyé le ballon hors du parc en haut de la septième manche, sans demi-offensif en circulation, contre le releveur Michael Fulmer et deux retraits au tableau de bord est allé 3-en-5 avec un touché et un RBI.

Victoire au milieu des huées des Astros

L’arrêt-court portoricain Carlos Correa a frappé un circuit de deux points en début de neuvième manche et a brisé l’égalité au tableau de bord pour frapper le Houston Astros gagne 4-2 sur Los Angeles Angels. La victoire a permis aux Astros (5-1) de scinder la série en deux matchs et se sont retrouvés seuls en tête de la division AL West.

Le voltigeur droit Kyle Tucker et le voltigeur gauche Aledmys Diaz ont également frappé deux circuits consécutifs lors de la deuxième manche pour les Astros, qui ont affiché un impressionnant 5-1 lors de leur voyage de six matchs sur la route.

Malgré les triomphes clairs des Astros avec une grande puissance offensive, l’équipe de Houston a commencé la saison au milieu de les huées et taquineries sans cesse qu’ils écouteront indéfiniment alors que les fans d’équipes rivales réagissent à leurs scandale de vol de signal dans les saisons 2017 et 2018. Cependant, personne n’a jeté une poubelle sur le terrain de l’Angel Stadium comme ils l’ont fait deux fois lundi soir dans la série. Lors de l’ouverture, la foule de la journée comprenait un fan dans un costume d’Oscar le Grouch en taille réelle.

Après que les partants Zack Greinke et Dylan Bundy aient échangé de solides manches tôt, le frappeur désigné Yordan Alvarez a fait un simple au neuvième rang des nouveaux Angels plus près, son compatriote Raisel Iglesias (1-1). Correa a ensuite retiré une doublure de tableau de bord vidéo basse sur le mur droit du terrain à Angel Stadium pour son premier circuit de la saison.

Le voltigeur de centre étoile Mike Trout a frappé un circuit dans la première manche et le frappeur désigné japonais Shohei Ohtani a réussi deux coups sûrs, mais les Angels sont tombés à 4-2 et n’ont pas réussi à égaler le meilleur départ de six matchs de l’histoire de la franchise.

Le releveur Ryan Pressly (1-0) a lancé deux manches sans but pour Houston, permettant à Justin Upton de faire un double jeu de fin de match.

Greinke a suivi ses six manches sans but le jour d’ouverture avec sept solides manches de cinq frappeurs avec les Astros. Il s’est battu en duel avec le lanceur de la journée d’ouverture des Anges, Bundy, qui a retiré 10 frappeurs adverses en six manches quatre succès dans une autre belle sortie.

Trout, trois fois vainqueur du prix du joueur le plus utile de l’AL (MVP), a réussi un circuit lors des deux matchs contre Houston, et son tir lointain au champ gauche lors de la première manche a marqué sur Ohtani. Les Astros ont répondu avec des circuits consécutifs de Tucker et Diaz au large de Bundy, qui n’a accordé plus de coups sûrs et a eu neuf retraits au bâton lors de ses cinq premières manches.

Les deux partants ont contrôlé les manches du milieu et Bundy a retiré Tucker sur son dernier lancer pour mettre deux Astros en position de but dans la sixième manche.