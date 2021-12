Victoires de Ricardo Fernández et Anuar El Ochchi

Communiqué de presse

A 19 heures précises, la soirée de boxe a débuté hier 5 décembre, qui, à l’occasion de la fête des Marchos, a fait la promotion de la mairie de Fuenmayor dans son centre sportif municipal. L’affiche proposait quatre matchs de boxe amateur, une exposition pour les enfants et deux matchs de boxe professionnelle. Le grand public rassemblé a apprécié l’événement.

Dans un combat en six rounds à la limite de 62 kilos, le Riojan d’origine bolivienne Ricardo Fernandez ‘Mateo’ (10-7, 0 KO) a remporté sa dixième victoire en tant que combattant professionnel. L’élève de José Ignacio Barruetabeña, qui s’est présenté avec une superbe apparence physique, a attaqué sans relâche et avec un rythme ascendant à un très expérimenté José Aguilar (16-87-5, 6 KO) qui faisait preuve d’une maîtrise des moyens défensifs et gérait ses combinaisons. Le juge arbitre de l’école castillane-léonaise, Jesús González, a déclaré la victoire aux points pour un « Mateo » venu d’affronter le champion de division français invaincu, Belmedi, et le Britannique également invaincu Luke Willis.

Après quatre coups et avec un poids convenu de 71,5 kilos, ils ont été vus Anouar El Ouichi (1-1, 1 KO), résidant à Viana (Navarre) mais entraîné en boxe à Logroño, et le Nicaraguayen Nelson Altamirano (10-41-3, 6 KO). Le coin aguerri d’Altamirano a jeté l’éponge à mi-chemin du deuxième épisode après trois mains au visage qui ont endommagé un combattant qui a atteint la fin du premier tour avec beaucoup de souffrance. Victoire qui doit charger la Barruetabeña avec confiance.

A l’affiche amateur, échange de cuir entre le Riojan Carlos Sánchez et Daniel Ruiz d’Alava dans les 75 kilos avec victoire pour le local ; Dans les 70 kilos, le Riojan Fernando Ajona a chassé le champion d’Euskadi au premier tour, l’arbitre décrétant la victoire pour le RSC ; le débutant local, Abdel, a fait preuve d’énergie, d’agressivité et d’une bonne boxe à parts égales pour vaincre par abandon au deuxième tour le Cadix Juan Carlos Pecci ; Dans le choc des champions entre l’Espagne, Clara Paraíso, de la Rioja, et l’Andalousie, Zaira García, de Cadix, des étincelles ont volé jusqu’au dernier coup de cloche, après quoi les juges ont proclamé la victoire par décision partagée pour Paraíso, qui a boxé. première fois à La Rioja.

Dans la soirée, il y avait une exposition d’enfants de l’école de boxe Fuenmayor, une exposition de mitaines du champion d’Espagne, le plus jeune de la modalité, Kenai Alonso, et une reconnaissance du diplôme olympique de Rioja à Tokyo 2020, Gazi Khalidov. Ils ont également été honorés par la fédération de la Rioja, présidée par Luis San Martín, le conseil municipal de Fuenmayor, en la personne du maire adjoint Ignacio Caubilla, et la direction générale des sports du gouvernement de La Rioja, en la personne de son propriétaire, Eloy Marrodán, le diplôme olympique et bronze mondial, Enmanuel Reyes Pla, et les membres de l’équipe espagnole de boxe Pablo Coy, Ayoub Ghadfa.

Les athlètes honorés ont été rejoints par une championne qui a été proclamée samedi 4 décembre : la Rioja Aitana Ortigosa, 14 ans, médaille d’or au Championnat d’Espagne des écolières en mode combat.

La boxe de La Rioja peut se vanter du présent et avoir confiance en son avenir.