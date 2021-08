Victoires d’Orozco et Basilcovich à Alpera

in

Martinez-Orozco

Hier, samedi, une soirée avec deux combats professionnels s’est déroulée au parc des expositions d’Alpera (Albacete), promu par KO Boxing.

Le valencien Johan Orozco (3-0, 2 KO) et le Vénézuélien Sandro Hernandez (15-18-3, 10 KO) ils ont donné un bon spectacle dans lequel “El Talento” Orozco augmentait peu à peu les actions depuis le début d’une plus grande étude, ce qui a provoqué l’ouverture d’une plaie saignante dans la partie inférieure de l’œil d’Hernandez. Pour cette raison, le KO technique a été décrété qui a irrité le Vénézuélien, très belliqueux avant la décision, jugeant que la coupe n’aurait pas dû supposer l’arrêt au cinquième round des six auxquels le combat était convenu.

Dans l’autre combat, Brian Basilcovitch (3-0, 1 KO) a battu le Vénézuélien également Romeli Martinez (0-18) par KO technique au deuxième tour. Le Valencien a tiré le meilleur parti des échanges dès le début du duel, et sa force a fait une brèche dans le courageux Martínez jusqu’à ce que, après des coups de haut en bas, le Sud-Américain tombe et l’arbitre décrète la fin des hostilités.