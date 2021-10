Victoires pour Manchester City, Paris Saint-Germain et plus

La troisième journée de la Ligue des champions a donné des résultats surprenants et de grosses victoires alors que nous atteignons la mi-parcours des phases de groupes. Voici cinq plats à emporter des liens de mardi et mercredi.

Troisième journée de la Ligue des champions : cinq points à retenir

Victoire importante pour Manchester City en Belgique

Manchester City a entamé son troisième match de groupe avec une victoire et une défaite et a été chargé d’affronter une équipe délicate du Club de Bruges qui avait déjà fait match nul avec le Paris Saint-Germain et avait gagné contre le RB Leipzig.

Malgré cela, l’équipe de Pep Guardiola est sortie des blocs rapidement mais a encore dû attendre les 30 minutes avant que Joao Cancelo n’ouvre le score.

Riyad Mahrez a marqué sur penalty avant la pause et Kyle Walker a marqué son tout premier but en Ligue des champions après la reprise, le résultat ne faisant aucun doute.

Le remplaçant Cole Palmer est devenu le troisième adolescent de City à marquer dans la compétition en ajoutant un quatrième avant que Bruges ne retire un but. Cependant, City a rétabli son avantage de quatre buts alors que Mahrez en a marqué un deuxième.

Le résultat laisse City avec six points en trois matchs, un point derrière les leaders du PSG.

Messi Magic contre Leipzig

Après avoir volé la vedette contre Manchester City lors de la deuxième journée, Lionel Messi était de nouveau au rendez-vous. Le PSG est revenu par derrière pour battre le RB Leipzig.

Kylian Mbappe a donné une avance rapide aux hôtes, mais les visiteurs ont égalisé avant la pause grâce à Andre Silva et ont pris une avance en deuxième mi-temps grâce à Nordi Mukiele.

Cependant, une erreur défensive a permis à Messi d’égaliser le match pour la deuxième fois, ce qu’il a fait, avant de se voir offrir une opportunité de 12 mètres après que Mbappe ait été victime d’une faute dans la surface. Le résultat n’a jamais été mis en doute car l’Argentin s’est converti avec succès avec une Panenka effrontée.

Le PSG est à un point au-dessus de Manchester City tandis que Leipzig est en bas, après avoir perdu les trois matchs de groupe.

Liverpool profite d’un retour gagnant à Madrid

Un retour au stade Wanda Metropolitano pour Liverpool allait toujours être une affaire passionnante, les Reds ayant remporté le trophée de la Ligue des champions en 2019 au même endroit.

Une autre soirée mémorable s’annonçait alors que les hommes de Jurgen Klopp prenaient une avance de deux buts en 13 minutes grâce à Mohamed Salah et Naby Keita.

Cependant, les hôtes ont égalisé le match avec un doublé rapide grâce à Antoine Griezmann, mais le Français est rapidement passé de héros à méchant après avoir reçu un carton rouge seulement sept minutes après le début de la seconde mi-temps pour un défi sur Roberto Firmino.

Liverpool a fait compter l’avantage de l’homme, mais n’a pu régler l’égalité que depuis le point de penalty après que Mario Hermoso a battu Diogo Jota avant que Salah ne rentre calmement à la maison à 12 mètres.

Les Reds restent en tête du groupe avec trois victoires sur trois tandis que l’Atletico, qui n’a subi qu’une septième défaite dans son nouveau stade, se retrouve à égalité à quatre points avec Porto.

Retour complet alors que Manchester United gagne contre l’Atalanta

La forme récente de Manchester United a été quelque peu inégale, donc perdre deux buts en une demi-heure à domicile contre l’Atalanta lors de leur troisième journée de Ligue des champions sonnait l’alarme.

Cependant, Ole Gunnar Solskjaer a revitalisé son équipe à la pause et les Red Devils sont sortis à la recherche de quelque chose à prouver. Marcus Rashford, qui a frappé la barre en première mi-temps, a réduit le déficit huit minutes seulement après la reprise avant que Scott McTominay ne frappe le poteau.

Cependant, Manchester United a égalisé le match grâce à Harry Maguire avant que Cristiano Ronaldo ne rentre à la maison avec un vainqueur tardif.

L’équipe de Solskjaer dépasse l’équipe italienne et domine le groupe avec six points, Atalanta et Villarreal disposant chacun de quatre points.

Des résultats différents pour les deux premiers de Bundesliga

Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se sont tous deux dirigés vers cette troisième journée de Ligue des champions avec deux victoires lors de leurs deux premiers matches de groupe. Cependant, les géants allemands ont eu des résultats différents.

Mardi, le BVB s’est rendu aux Pays-Bas pour affronter l’Ajax, les deux équipes enregistrant jusqu’à présent des records de 100% dans la compétition. Cependant, le club néerlandais a organisé une masterclass et a remporté 4-0.

C’était le même score pour les Bavarois mais ils ont battu quatre fois Benfica au Portugal. Cependant, le résultat peut être quelque peu flatteur, le club allemand marquant les quatre buts dans les 20 dernières minutes du match.

