Utilisant la même recette pour la meilleure boxe technique, Vasiliy Lomachenko et Dmitry Bivol ont gagné contre Richard Commey et Umar Salamov. L’Ukrainien attend maintenant Kambosos et la WBO a déjà donné le signal qu’elle ordonnerait ce combat. Bivol, champion WBA des mi-lourds, devra pour sa part attendre Gilberto Ramírez vs. Yunieski González. Le vainqueur sera son prochain rival. Dans la vidéo d’analyse à chaud.

