Víctor Camino, pour prendre les réseaux sociaux de Ximo Puig pour diriger la jeunesse du PSOE

Victor Camino, élu en tant que nouveau secrétaire général de la Jeunesse socialiste d’Espagne, a comme étape principale dans sa carrière professionnelle avoir été le community manager du président valencien, Ximo Puig (PSPV-PSOE). « Est-ce que cela vous semble peu de porter les réseaux sociaux d’un gouvernement autonome pendant la pandémie ? », répond le joueur de 27 ans, qui valorise son « profil technique » – peut-être en contraste avec le plus politique encore de son. rival, Javier Guardiola, qui a disputé les primaires depuis son siège de député régional à Madrid-.

« Diminuer le poste qu’il occupait, c’est porter atteinte au métier de community manager, car cela ne semble pas être une responsabilité mineure d’être à la pointe des profils d’un président autonome », insiste Camino. Avant de travailler pour Ximo Puig, il a effectué un stage dans le cabinet de conseil en politologie Gobernatia-Equalitas. Il a étudié le droit et les sciences politiques, mais n’a obtenu son diplôme que dans la deuxième spécialité.

Il est aussi passé par une agence média qu’il préfère ne pas citer, puis s’est occupé des réseaux sociaux du Parti socialiste valencien (PSPV) entre 2015 et 2020, « quand il y avait jusqu’à cinq élections », souligne-t-il.

Le nouveau jeune visage du PSOE dit que Ce ne sera pas une béquille de Pedro Sánchez. « Je viens influencer, transmettre au Gouvernement les revendications de ma génération », assure-t-il. Parmi ses propositions figure une « réforme verte » de la Constitution espagnole ou la création d’une sorte de Table de dialogue social pour aborder les problèmes de la jeunesse avec les agents sociaux.

— À quel point est-il difficile de porter le Twitter, le Facebook et l’Instagram d’un politicien ?

« Bien sûr que c’est exigeant. » J’ai rejoint en 2020, et alors que j’étais encore en train d’atterrir, la pandémie a éclaté. Il y a eu 100 jours de communication constante pendant le confinement, dans des circonstances exceptionnelles, travaillant physiquement au Palau de la Generalitat alors que le gros de la population était confiné.

– Víctor Camino était-il après tous les tweets de Ximo Puig et de la Generalitat pendant ces mois ?

—Oui, avec une équipe élargie de professionnels de la communication. Ce fut une expérience très intense. Qui travaille dans le secteur sait que c’est dur. De nombreuses personnes étaient à la maison pour exiger que des informations soient fournies. Nous avons été très proactifs et je pense que le résultat a été positif. Par exemple, nous avons annoncé sur les réseaux la suspension des Fallas avant que le président ne le dise. Nous avons également poussé les bannières graphiques pour communiquer les restrictions qui ont très bien fonctionné. Ils ont même fini par se forger, ce qui est la meilleure indication qu’ils étaient devenus un outil de communication de référence.

Camino accéda au secrétaire général dans les premières primaires tenues par les jeunes socialistes. Pourquoi n’y a-t-il jamais eu de primaires auparavant ? « Ils ont été promus il y a 15 ans, mais ils n’ont jamais été adoptés, il n’y avait pas de culture pour les célébrer » Combien votre relation avec Ximo Puig a-t-elle pesé dans le processus ? « Le président valencien n’a pas influencé ce processus. C’est un pas que ma fédération franchit avec le soutien des autres. C’est moi qui ai dit à Ximo Puig que je voulais franchir le pas. Même si je dois le remercier pour son soutien personnel. «

16 000 kilomètres

En plus de la Communauté valencienne, comme prévu, Víctor Camino a cimenté sa victoire sur les bons résultats obtenus en Castilla-La Mancha, Andalousie, Baléares, Murcie, Canaries ou Euskadi. « Nous avons parcouru 16 000 kilomètres à travers l’Espagne », souligne-t-il. Il a obtenu 69,16 % des voix.

Dans sa campagne, il a parlé de trois urgences : la jeune, la climatique et la féministe. Mais ce dernier ne semblait pas être avec deux hommes et zéro femme en lice pour le secrétaire général…

« Eh bien, ça s’est passé comme ça. Mais je dois dire que ce sera au centre de mes revendications, et que ma candidature aurait été impossible sans les femmes qui la composent, comme Ana Domínguez, secrétaire générale adjointe du PSPV et Secrétaire à l’Égalité ».

Pedro Sánchez félicite Víctor Camino pour sa nomination. EE

Pour faire face à ces urgences, Víctor Camino proposera des initiatives concrètes au gouvernement de Pedro Sánchez. Parmi eux, « une réforme de la constitution en clé climatique, en clé verte est surprenante ». « L’urgence climatique unit les gens et les partis -sauf ceux qui sont hors de toute orbite-. Pourquoi n’ouvririons-nous pas ce melon pour que l’Espagne soit une référence en matière de politiques vertes ? »

Et en matière de jeunesse, il s’engage à « générer une table pour le dialogue social des jeunes ». « Nous considérons qu’avec 30% de chômage des jeunes, il convient d’aborder la situation spécifique des jeunes dans un cadre de dialogue qui inclut les employeurs, les syndicats, les universités… il semble que nous soyons tous avec les chaises tournées sur cette question malgré le scénario dramatique dans lequel nous nous trouvons », réfléchit-il.

Le parcours de Victor sera de quatre ans. « A 31 ans on est à la retraite ! », rappelle le nouveau secrétaire général de la Jeunesse socialiste. Et dans cette période il se concentrera également sur la défense du collectif LGTBI, auquel il appartient. « En plus d’être dans toutes les mobilisations, nous allons créer une plateforme pour combattre la haine. Chez les jeunes, beaucoup de gens sont sortis des placards, et nous voulons continuer à être cet outil », dit-il.

« Plus dans ce scénario de grande inquiétude dans lequel des agressions que nous pensions avoir été surmontées ont à nouveau lieu. Nous sommes la cible de discours abstraits et dans la rue nous tirons dessus. Les discours de haine déconcertent les intolérants et les légitiment à attaquer. Nous allons lutter contre cela de la part de la Jeunesse socialiste », souligne.

