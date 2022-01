Victor Chust commence dans la défaite de Cadix alors que Séville gagne du terrain sur le Real Madrid

Une confrontation lundi soir à l’Estadio Nuevo Mirandilla a vu le joueur prêté du Real Madrid Victor Chust commencer pour Cadix contre les prétendants au titre Séville dans ce qui était un match où les deux équipes ont été décimées par des blessures, des suspensions et des absences en raison de COVID-19. Il manquait huit joueurs à Cadix, tandis qu’il manquait six joueurs à Séville.

Parmi les absences de Cadix figurait l’arrière central Juan Cala, ce qui a permis au manager Alvaro Cervera de glisser Chust dans la ligne défensive dès le début.

Chust n’avait pas grand-chose à faire, mais a bien joué. Cadix, tout comme ils l’ont fait contre le Real Madrid en décembre, a empêché Séville de saisir des opportunités de but. Les hommes de Cervera n’ont pas encore encaissé de but en contre-attaque toute la saison, et cela n’a pas changé ce soir.

Chust a peu vu la balle. Il n’a eu que 18 touches en 61 minutes avant d’être retiré pour Iza Carcelen. Il a eu des problèmes avec sa passe (juste 60% de précision) alors que Cadix avait du mal à enchaîner les passes et à avancer dans la moitié de terrain de Séville.

Bien que Chust ait toujours un camée solide. Il a eu une intervention défensive importante en seconde période sur une contre-attaque rare de Séville, et a bien fait de suivre les courses hors ballon de Lucas Ocampos dans la surface. Chust avait également quatre autorisations. Il était irréprochable sur le but vainqueur de Séville, où le gardien Jeremi Ledesma aurait dû mieux faire en évitant le tir d’Ocampos au premier poteau.