Victor Davis Hanson: Biden a créé la nation terroriste la plus lourdement armée de l’histoire

L’auteur et historien Victor Davis Hanson a déclaré vendredi que le président Joe Biden, grâce à sa stratégie et à son processus de retrait de l’Afghanistan, avait donné naissance à l’État terroriste le plus puissant et le mieux équipé de l’histoire de la Terre.

Hanson a déclaré à “Tucker Carlson Tonight” que le démocrate du Delaware, son personnel et ses militaires ont agi de manière “nonchalante” sur le fait qu’ils viennent d’offrir 90 milliards de dollars d’armes aux talibans.

« Je pense que nous le sous-estimons, Tucker. Si vous regardez toute l’aide militaire que nous avons apportée à Israël depuis la fondation de l’État juif, cela représente environ 85 % de cette aide. [which we gave] sur une période de 70 ans. Nous sommes tous inquiets pour le nouveau porte-avions Gerald Ford [at] 12 milliards de dollars ; le porte-avions le plus cher de l’histoire. Nous aurions pu en avoir 7 pour le prix des armes que nous avons laissées en Afghanistan”, a-t-il déclaré.

“C’est donc la plus grande perte d’équipement militaire dans l’histoire de la guerre par une puissance. C’est absolument stupéfiant, et pourtant, nous le prenons si nonchalamment : les personnes responsables de cela devraient être soit licenciées, soit démissionnées”, a-t-il ajouté.

Biden et son équipe ont causé des dommages durables aux États-Unis et à la sécurité mondiale, a-t-il ajouté, notant comment le Pentagone et la Maison Blanche “ont renforcé un groupe terroriste pré-civilisationnel, en faisant d’eux une milice considérable qui causera des ravages au cours des 20 prochaines années. .”

L’animateur Tucker Carlson s’est demandé à haute voix si une explication serait que « l’anglosphère est en train de commettre un suicide de masse ».

Hanson a ajouté plus tard qu’une grande partie de la responsabilité des milliards d’armements gratuits que le contribuable américain a donnés aux talibans incombe aux généraux des États-Unis qui, selon lui, ont été soit distraits par leur souci déjà attesté de « réveil » ou d’un autre regard moins important.

“Il y a quelque chose qui ne va vraiment pas avec nos militaires. Je ne sais pas si c’est leur distraction à cause de l’éveil, alors qu’ils parcourent les rangs et les listes essayant d’éliminer le potentiel, je ne sais pas,” suprémacistes “- ou ils sont simplement incompétents, ou ils s’inquiètent trop de la porte tournante qui consiste à entrer et sortir des conseils d’administration des entrepreneurs de la défense, mais nous avons besoin d’une enquête bipartite sur nos hauts gradés et le système », a-t-il déclaré.

“C’est un échec systémique et cela nous coûte cher.”