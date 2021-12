Victor Davis Hanson : les démocrates sont des « révolutionnaires » poussant un programme radical « même s’il explose »

Victor Davis Hanson, chercheur principal à la Hoover Institution et auteur de « The Dying Citizen », est apparu jeudi soir sur « The Ingraham Angle », où il a parlé de ce que les démocrates ont révélé en 2021 sur eux-mêmes et leur vision de l’avenir de l’Amérique.

VICTOR DAVIS HANSON : Ce sont les plus grands révolutionnaires que nous ayons vus depuis une génération.

Qu’il s’agisse d’emballer le tribunal ou de mettre fin à l’obstruction systématique ou de faire entrer deux autres États ou de mettre fin au collège électoral ou à la loi électorale nationale, ou la collusion d’Hillary Clinton – l’embauche d’un ressortissant étranger pour salir un adversaire présidentiel, un candidat adversaire – ou ce que nous avons vu avec les abus de la FISA.

Ce sont donc des révolutionnaires et ils projettent leurs propres pathologies sur les autres parce qu’ils n’ont pas d’agenda alternatif.

Ils ne se disent jamais : ‘Voici un contrat pour l’Amérique. Ça va marcher. Et n’importe quel membre du Parti démocrate qui pense que cela ne va pas durer très longtemps ou qu’il va prendre sa retraite.

Il s’agit donc d’un mouvement jacobin révolutionnaire. Je pense que tout le monde l’a vu en 2021 et je pense qu’ils craignent à juste titre que cela continue en 2022 – même si cela explose et nous emporte avec lui. Mais ils ne vont pas changer d’eux-mêmes.

