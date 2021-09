Victor Davis Hanson: Notre nouveau Pentagone réveillé est déterminé à perdre la confiance de l’Amérique – et les guerres

in

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

C’est le début d’un mauvais rêve sans fin. Le président Joe Biden et le Pentagone ont réussi à créer un nouveau refuge terroriste, à détruire une grande partie de la dissuasion stratégique américaine et à aliéner nos alliés et une grande partie du pays.

Dans les heures qui ont suivi la mort horrible de 13 militaires, nous avons été rassurés par nos militaires que notre partenariat avec les talibans pour assurer la sécurité de nos vols était sage.

On nous a dit que les vainqueurs terroristes partageaient des objectifs similaires aux nôtres lors d’une retraite américaine précipitée de Kaboul. On nous a rappelé que les réfugiés afghans (contrairement aux soldats américains) ne seront pas obligés de se faire vacciner à leur arrivée. De telles déclarations sont soit fausses, soit absurdes.

Le jour même de l’attaque qui a tué les troupes américaines, le sergent-major de l’armée américaine nous a rappelé dans un tweet que la diversité est notre force, commémorant non pas les morts mais la Journée de l’égalité des femmes. Si oui, alors le contraire de la diversité – l’unité – est-il notre faiblesse ? Un tel réveil fera-t-il en sorte que nous n’abandonnions pas la base aérienne de Bagram en pleine nuit sans opposition ?

DES EXPERTS AVERTISSENT LES LIBERTÉS FONDAMENTALES EN JEU EN AFGHANISTAN CONTRLÉ PAR LES TALIBAN : « C’EST L’HÉRITAGE QUE NOUS AVONS LAISSÉ »

Le chef d’état-major de l’Office of Naval Intelligence a averti les militaires en service actif et à la retraite de l’ONI qu’ils ne devaient pas critiquer Biden, leur commandant en chef, à propos du fiasco afghan. Le bureau a correctement cité les interdictions trouvées dans le Code uniforme de justice militaire, interdisant tout manque de respect envers les hauts dirigeants du gouvernement.

En effet, un lieutenant-colonel du US Marine Corps a été relevé de son commandement pour avoir publié une vidéo blâmant avec précision les dirigeants militaires et civils pour le cauchemar afghan.

Pourtant, jusqu’au 20 janvier, les hauts gradés à la retraite avaient constamment sali leur commandant en chef élu en toute impunité.

Le général à la retraite Michael Hayden, récemment retraité, a retweeté une horrible suggestion selon laquelle les partisans de Trump non vaccinés devraient être transférés dans des avions pour l’Afghanistan, où ils seraient vraisemblablement laissés pour compte. Hayden avait précédemment comparé les installations frontalières de Trump aux camps de la mort nazis.

LE DISCOURS DE BIDEN EN AFGHANISTAN MAL ÉCRIT AVEC UNE LIVRAISON ENCORE PIRE, DISENT LES EXPERTS

D’autres responsables militaires de haut niveau à la retraite ont qualifié leur président d’émule des tactiques nazies, de véritable Mussolini, de menteur et méritant d’être démis de ses fonctions le plus tôt possible. Aucun de ces quatre étoiles à la retraite n’a été confronté au genre de répercussions dont l’Office of Naval Intelligence vient de mettre en garde.

À la veille des élections de novembre, plus de 50 anciens responsables du renseignement ont signé une lettre suggérant que les e-mails incriminés trouvés sur l’ordinateur portable manquant de Hunter Biden pourraient être de la “désinformation russe”. Ils ont utilisé leur stature à des fins politiques pour convaincre le peuple américain que l’histoire était un mensonge.

DEFIANT BIDEN PREND LA « RESPONSABILITÉ » DE LA DÉCISION DE RETIRER LES TROUPES D’AFGHANISTAN, TOUTES LE SUCCÈS DE LA MISSION

Le général à la retraite Joseph Dunford et l’amiral à la retraite Mike Mullen ont récemment fustigé les cuivres à la retraite qui avaient remis en question les capacités cognitives de Biden. D’ACCORD. Mais ils auraient dû émettre un avertissement similaire plus tôt, alors que les violations des autres officiers à la retraite étaient encore plus flagrantes au cours de l’année électorale 2020.

Le général Mark Milley, président des chefs d’état-major interarmées, s’est excusé d’avoir fait une séance de photos avec Trump, adhérant à tort au récit selon lequel Trump avait ordonné que les émeutiers soient expulsés de Lafayette Square pour la photo mise en scène. Pire encore, il a divulgué aux journalistes qu’il était tellement en colère contre Trump qu’il a « considéré » de démissionner.

Pensez à l’ironie. Si Milley envisageait une démission politisée pour réprimander Trump sur la fausse accusation, alors il pourrait sûrement envisager une vraie démission après avoir supervisé la pire catastrophe militaire du dernier demi-siècle à Kaboul.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR LA NEWSLETTER D’OPINION

Milley avait promis d’extirper la suprématie blanche des rangs tout en recommandant à ses soldats de lire les diatribes racistes d’Ibram X. Kendi.

Quelque chose ne va vraiment pas dans les rangs des principaux commandants américains, ce qui reflète quelque chose qui ne va pas dans le pays.

Le Pentagone doit cesser de signaler la vertu au sujet des journées de la diversité et de la nourriture culturellement sensible pour les réfugiés afghans. Au lieu de cela, cela peut-il simplement expliquer pourquoi la base aérienne de Bagram a été abandonnée la nuit, ou pourquoi les terroristes talibans sont nos supposés « partenaires » dans l’organisation de notre reddition et de notre fuite ?

Plus de Opinion

Quel général a laissé tomber plus de 85 milliards de dollars d’armes américaines aux mains des talibans, une somme égale au prix de sept nouveaux porte-avions américains ?

Qui a remis aux talibans les listes d’Américains et d’Afghans alliés à évacuer ?

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Qui a laissé les appareils biométriques que les talibans utilisent désormais pour traquer nos anciens amis afghans ?

D’une manière ou d’une autre, notre nouveau Pentagone réveillé est déterminé à perdre la confiance du peuple américain – ainsi que les guerres qu’il mène à l’étranger.

(C) 2021 Le Center for American Greatness

CLIQUEZ ICI POUR PLUS DE VICTOR DAVIS HANSON