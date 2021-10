Victor Davis Hanson prédit un « bilan » complet à mi-parcours : Biden fera face à une « révolution populaire »

Les mandats controversés des vaccins et les politiques d’extrême gauche du président Biden rongent les institutions américaines – et cela ne présage rien de bon pour lui lors des élections de mi-mandat, a déclaré mercredi l’historien Victor Davis Hanson.

« Il va y avoir un compte à rebours », a déclaré Hanson à « Tucker Carlson Tonight ». « Je pense qu’il s’agit de communautés américano-mexicaines à la frontière ou là où je vis, ou de mamans de football folles de ce qui est enseigné dans les écoles, ce n’est pas une révolution réveillée de haut en bas. C’est une révolution populiste populaire. Nous allons le voir au cours des prochains mandats, je pense que beaucoup de ces institutions vont regretter les positions qu’elles ont prises et les dégâts qu’elles ont causés. »

CANDACE OWENS GRONDE BIDEN AU SUJET DU MANDAT SUR LE VACCIN : » EN ATTENTE DE CATASTROPHE «

Hanson a été interrogé sur le mandat vaccinal de Biden lors de sa comparution jeudi. Carlson a déclaré que le mandat devrait rendre inopérants les hôpitaux américains, les compagnies aériennes, les services de police, les services d’incendie et d’autres établissements de soins de longue durée. Hanson a fait écho aux préoccupations de l’hôte concernant le décret, le qualifiant de l’une des nombreuses politiques « non durables » proposées par cette administration.

« Ce n’est pas Tucker Carlson qui le dit tout seul », a déclaré Hanson. « C’est Barack Obama qui dit que la frontière n’est pas durable. Ou Larry Summers qui dit que l’agenda économique ne fonctionnera pas. Ou les sénateurs du côté démocrate ont dit que l’Afghanistan est une catastrophe. cela », a fait remarquer Hanson.

VDH : LA PUISSANCE DIMINUANT ​​DE L’AMERICAIN INDEPENDANT

« Est-ce de l’incompétence ? Accidentelle ? Est-ce des problèmes non-compos mentis avec le président », a-t-il poursuivi, « ou est-ce à dessein une anarchie, un chaos, un nihilisme… articles 50 pour cent mais à cause de la peur pure de ce chaotique, anarchique, « nous allons avoir un nouvel agenda qui est socialiste, et personne ne sait… » »

Hanson a déclaré que la communauté universitaire est dans une « panique » alors que les institutions critiques adoptent une idéologie d’extrême gauche radicale.

« Le monde universitaire s’est infiltré dans le monde concret dans le cadre de cet agenda, et ils sont vraiment, vraiment effrayés, et ils disent que nous n’avons jamais vu quelque chose comme ça auparavant », a-t-il déclaré.

« Quand ils se sont tournés vers ces institutions que vous avez mentionnées, ils regardent les sports militaires ou professionnels ou les divertissements ou Hollywood ou la Silicon Valley ou les médias sociaux ou les nouvelles des réseaux ou Wall Street ou la salle de réunion des entreprises et ils disent ce qui s’est passé ? Nous ne le reconnaissons pas plus », a déclaré Hanson. « Nous nous sommes endormis et ils ont filtré dans toutes ces institutions avec cet agenda dont nous ne voulons pas, et cela ne fonctionne pas. »