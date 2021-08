Victor Davis Hanson – RedState 10z viral

Êtes-vous réveillé? Considérez l’affirmation suivante.

Les Américains sont de plus en plus en colère de jour en jour d’une manière différente des révoltes antérieures de l’armoise telles que la Silent Majority des années 1960 ou la fureur du Tea Party d’il y a plus de dix ans. La rage face au statu quo actuel n’est pas seulement alimentée par les conservateurs. Pour la première fois de leur vie, tous les Américains de toutes classes et races commencent à craindre une apocalypse auto-créée qui menace la sécurité de leurs familles et le mode de vie américain.

Se mettre d’accord? Moi aussi. Il en va de même pour Victor Davis Hanson, qui l’a écrit.

Dans un éditorial intitulé “Une apocalypse américaine – pourquoi les gens de toutes les classes, les races sont remplis de peur”, le commentateur conservateur, Senior Fellow à la Hoover Institution, et contributeur fréquent de Fox News écrit “ce qui a commencé comme une élite réveillée n’a plus de sens maintenant déforme le quotidien de tout le monde.

Victor Davis Hanson : “Ce qui a commencé comme un non-sens réveillé par l’élite déforme maintenant la vie quotidienne de tout le monde.” Uniquement sur American Greatness https://t.co/Sy6Xl0Nxlt – American Greatness (@theamgreatness) 12 août 2021

Hanson commence par l’évidence : The Biden Border Crisis™. (C’est moi qui souligne.)

La frontière n’est pas seulement poreuse comme dans le passé d’avant Trump. C’est inexistant. Quelque 2 millions de personnes pourraient traverser illégalement au cours de l’exercice en cours, en toute impunité. Il n’y a aucun effort pour les arrêter. Les autorités exhortent quotidiennement les Américains à se faire vacciner et tester pour COVID. Mais ils sont muets sur les entrants illégaux, certains d’entre eux infectés par le virus. Avons-nous déjà eu un président qui n’a pas fait semblant de détruire la loi fédérale sur l’immigration et de demander aux Américains ce qu’il ne fait pas aux étrangers en situation irrégulière ?

La réponse à la question est NON. Même pas près. Mais vous le saviez déjà.

Ensuite, VDH s’est attaqué à l’emprise insensée de Biden sur les expulsions de logements – insensée parce que Biden lui-même a reconnu que son édit avait délibérément défié une décision de la Cour suprême. “Il a ajouté qu’il n’avait probablement pas l’autorité légale d’ignorer le tribunal”, note VDH, “mais s’en fichait vraiment”.

L’édit insensé de Biden était également un exemple par excellence d’une pensée de groupe de gauche absurde.

C’est un exemple concret du mépris de la gauche pour les maux du capitalisme et de son amour pour l’utopie du socialisme. Ils ne comprennent pas (en réalité, ils s’en foutent), qu’empêcher l’expulsion des locataires qui ne peuvent pas ou refusent de payer leur loyer ne dispense pas les propriétaires de payer leurs obligations, y compris sur les immeubles locatifs. . Alors, que sont-ils censés faire ? « Encore plus dur », bien sûr. Oui, fou.

Et la Constitution américaine ?

“Comme c’est le cas avec la démolition de la loi sur l’immigration”, écrit VDH, Biden “semble soit inconscient, soit fier qu’il démantèle insidieusement la Constitution”. Loin de moi l’idée de différer un peu de Victor Davis Hanson, mais ce n’est ni l’un ni l’autre. Il s’en fout, d’une manière ou d’une autre. L’ensemble du Parti démocrate non plus.

Les démocrates ont un objectif singulier : après quatre ans de Donald Trump, ils ont juré d’enfoncer autant de lois d’extrême gauche, autant de décrets exécutifs, et de nombreux exemples de “Au diable la Constitution et la loi, nous allons faire n’importe quoi l’enfer que nous voulons », dans la gorge de l’Amérique pendant quatre ans comme ils peuvent s’en tirer. La raison en est qu’ils sont terrifiés à l’idée de perdre le pouvoir en 2024.

Ils s’en soucieront le moment venu.

Le capitalisme libéral

« L’Amérique n’a jamais vu d’efforts aussi manifestes et multiformes pour saper les fondements du capitalisme de libre marché », observe VDH.

À une époque de recrudescence du PIB, de faible taux de chômage et de pénuries record de travailleurs, Biden a annoncé que les locataires peuvent continuer à éviter de payer ce qu’ils doivent à leurs propriétaires, même après une année précédente de tels logements gratuits. Dans une économie en reprise au milieu d’une dette record, le gouvernement envoie toujours aux travailleurs des allocations de chômage qui sont plus rémunératrices que les chèques de paie qu’ils gagneraient s’ils étaient employés. Une telle folie signifie non seulement que les employeurs à court de main-d’œuvre ne peuvent pas fournir des biens et des services aux consommateurs américains. La nouvelle philosophie institutionnalise également l’idée pernicieuse qu’il est plus intelligent de rester à la maison et de ne rien faire que de trouver un emploi et d’être productif.

Et l’inflation ?

L’inflation est de retour alors que l’administration imprime des milliers de milliards de nouveaux dollars qui ne reflètent pas des gains proportionnels de productivité ou de population. La flambée des prix est le résultat direct de l’incitation des chômeurs à ne pas travailler, tout en décourageant les fabricants et les producteurs d’aliments, de gaz, de pétrole, de bois, de minéraux et de métaux.

C’est tellement logique, n’est-ce pas ? Là encore, Victor Davis Hanson est Victor Davis Hanson.

Mais Joe Biden n’est que Joe Biden – le singe orgue de l’aile radicale du Parti démocrate qui danse la danse qu’on lui a dit de danser.

Et bien sûr, la criminalité effrénée

“La vague de criminalité n’est pas non plus accidentelle”, affirme VDH.

C’est le résultat logique de politiques nihilistes délibérées consistant à libérer des milliers de criminels des prisons et des prisons, à financer et à diffamer la police, et à permettre aux maires et procureurs réveillés de contextualiser le crime comme la faute de la société, et non du criminel. En réponse, des millions d’Américains évitent désormais simplement le chaos et le chaos des grandes villes de l’État bleu.

Et les relations raciales ? Ils ont régressé au cours des 50 dernières années, observe VDB.

C’est un euphémisme. Dans un article de vendredi intitulé Niece Shames de MLK ‘Woke White Folks’ Who Push CRT in Powerful Op-Ed, j’ai posé une question évidente :

Que penserait le Dr Martin Luther King Jr. de l’Amérique d’aujourd’hui ? J’ai alors suggéré, vous savez exactement ce qu’il penserait, tout comme sa nièce, le Dr Alveda King, dont j’ai couvert le récent éditorial dans l’article.

Excellent article : https://t.co/IzBpGb9IhI – Gene Douglass (@efdouglass) 12 août 2021

« Sous la mode de la théorie critique de la race, note VDH, « la couleur de notre peau est désormais considérée comme essentielle à qui nous sommes », ce qui n’a conduit qu’à la division, la méfiance et la colère parmi les personnes de toutes les couleurs. Pourquoi?

La plupart des Américains continuent de s’intégrer, de s’assimiler et de se marier. Mais la révolution éveillée actuelle est un effort d’élite, de haut en bas, pour salir une nation autocritique et en constante amélioration, comme une sorte d’enfer raciste contemporain.

Et enfin, la perte de confiance dans les institutions américaines que les Américains ordinaires n’avaient pas eu de raison de remettre en question, il n’y a pas si longtemps.

Les Américains effrayés ont perdu confiance dans le FBI, la CIA, le Pentagone, le CDC et la plupart des bureaucraties fédérales qui sont aussi politisées que de plus en plus incompétentes. Ce qui a commencé comme une absurdité réveillée par l’élite déforme maintenant la vie quotidienne de tout le monde. Si nous ne nous réveillons pas de l’éveil, nous continuerons sur notre trajectoire sûre vers une paralysie systémique auto-infligée, suivie d’un effondrement civilisationnel.

Alors, quelle est la phase finale, telle que la voit Victor Davis Hanson ?

« George Orwell dirait de ces marxistes culturels qu’ils prennent le pouvoir dans le présent pour réinventer le passé afin de contrôler notre avenir. »

Effrayant, en effet. Parce que c’est vrai. C’est là que réside la peur – et la rage.

Oh j’ai presque oublié. En plus de la peur, nous avons également certains des démocrates qui partagent leur « feindre la peur » :