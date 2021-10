Victor Gutiérrez quitte Terrassa après avoir été élu secrétaire LGTBI du PSOE

19/10/2021 à 20h15 CEST

Le joueur de water-polo Víctor Gutiérrez quitte le Terrassa Swimming Club lorsqu’il ne peut pas combiner le water-polo avec son nouveau poste politique en tant que membre de l’exécutif fédéral du PSOE et secrétaire de la LGTBI, poste pour lequel il a été élu le week-end dernier.

Le club Egarense a annoncé la perte de la bouée internationale avec l’équipe espagnole au moyen d’un communiqué dans lequel il indique que le joueur madrilène, 30 ans, « ne pourra pas concilier la pratique des sports d’élite » avec son nouveau poste.

Du CN Terrassa, ils le remercient « publiquement l’effort, l’implication et le dévouement dont il a fait preuve au cours des deux saisons où il a fait partie de l’entité« et en même temps ils lui souhaitent « beaucoup de réussites personnelles et professionnelles pour l’avenir », conclut la note.

Gutiérrez a montré dans ses réseaux sociaux sa « fierté d’être choisi comme le premier secrétaire LGTBI de l’histoire » du PSOE et a remercié le président du gouvernement, Pedro Sánchez, « pour la confiance » placée en lui « et pour cette opportunité ».

La bouée était l’une des pièces de base de l’équipe formée par Dídac CobachoPas en vain lors du dernier match de championnat que Terrassa a disputé, il a marqué quatre des neuf buts lors de la défaite de l’équipe d’Egarense contre Mataró.