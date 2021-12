Víctor Iglesias : « S’ils ne nous appellent pas des États-Unis, nous ferons le super poids welter européen avec qui que ce soit »

Víctor Iglesias et Sergio García

L’entraîneur de Sergio Garcia, Victor Iglesias, prépare avec son élève 2022 avec optimisme. Il a discuté avec ESPABOX des projets.

Dans l’équipe, ils sont calmes, même s’ils se souviennent de l’occasion perdue : «Je pense que nous avons fait du bon travail contre Fundora. Le principal problème que nous avons eu, c’est qu’il était très haut et cela nous a plus surpris qu’on ne le pensait ».

Ils sont ravis de pouvoir les appeler. «Je pense qu’ils étaient satisfaits de notre performance et nous appelleront à combattre aux États-Unis. Voyons ce qu’ils nous proposent.

Ils déplorent la défaite pour diverses raisons. « Sur le plan sportif, c’est un freinage, et aussi sur le plan économique. Sebastian Fundora contre Erickson Lubin, à égalité après le titre mondial, récoltera un demi-million de dollars (440 000 euros) ; Quel sac nous aurions pu nous procurer.

Ils attendent ces vacances sereinement au cas où l’appel tant attendu des États-Unis arriverait. « Bien que s’ils ne nous appellent pas, le monde ne finira pas. Ensuite, nous irons récupérer le super poids welter européen contre n’importe quel rival ».

On se souvient que l’actuel champion d’Europe est Kerman Lejarraga, et ils n’excluent pas un combat s’il gêne. Bonne chance à Sergio García et son équipe.