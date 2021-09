Victor Lindelof: la star de Manchester United discute des signatures estivales – Man United News And Transfer News

in

La star de Manchester United, Victor Lindelof, s’est ouverte sur la compétition à laquelle il sera confronté maintenant que Raphael Varane est au club.

Le talentueux Suédois était un partant incontesté la saison dernière, aux côtés de Harry Maguire dans un partenariat peu apprécié.

En fait, Lindelof était souvent considéré comme le maillon faible de la défense et il semble qu’Ole Gunnar Solskjaer soit d’accord.

Le légendaire Norvégien s’est jeté sur Varane une fois qu’il était clair qu’il était disponible et les fans du Real Madrid ont été choqués de le voir partir.

Les Red Devils ont maintenant un nouveau partenariat en défense et les supporters espèrent que cela signifie beaucoup plus de feuilles blanches.

Selon FotbollDirekt, Lindelof a déclaré à propos des nouvelles recrues et de la compétition dans l’équipe : « C’est génial, je joue dans l’un des plus grands clubs du monde et ils ont de très bons joueurs.

“Nous aurons une situation compétitive et je ne vois que comme positif que nous ayons un bon joueur dans l’équipe.

« J’ai beaucoup joué ces deux dernières années et l’année dernière, j’ai eu de gros problèmes de dos et j’ai joué avec douleur.

“Mon dos va bien maintenant, il n’y aura probablement pas de problèmes, mais je ne pense pas que je jouerai 50, 60 matches.”

S’exprimant spécifiquement sur Ronaldo, Lindelof a déclaré: “Bien sûr, vous le sentez, il est clair qu’il y a une très bonne ambiance dans le club et tout le monde a hâte de l’intégrer dans l’équipe.

« Ce sera amusant et je pense qu’il ajoutera beaucoup. Je pense que l’équipe a l’air très bonne.

“Ça fait du bien, nous avons une bonne ambiance dans l’équipe et la Premier League est toujours un championnat difficile, mais nous ferons tout notre possible pour remporter le titre. C’est le but. »

Lindelof a clairement abordé la question de manière positive et il est bon de voir qu’il n’a pas profité de l’occasion pour faire trembler le bateau.

Il sera intéressant de voir s’il se sent toujours ainsi dans six mois, mais sa présence sera néanmoins bénéfique pour l’équipe.

Même si certains ne le notent pas, Lindelof est maintenant le capitaine de la Suède, donc il y a évidemment quelque chose là-bas et c’est un joueur qui est rarement indisponible pour les matches.

Quoi qu’il arrive à l’avenir, il s’est avéré plus utile que de nombreux joueurs de Manchester United dans l’ère post-Sir Alex Ferguson.