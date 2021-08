Victor Lindelof: le défenseur suédois parle de se remettre de sa blessure au dos – Man United News And Transfer News

in

Le défenseur de Manchester United, Victor Lindelof, pense qu’il s’est remis avec succès de la blessure au dos qui l’a tourmenté la saison dernière.

En raison de la blessure, Lindelof a raté des matchs contre Wolverhampton Wanderers, Aston Villa et Burnley aux alentours de Noël et du Nouvel An.

L’international suédois était un habitué de l’équipe d’Ole Gunnar Solskjaer la saison dernière, avec 45 reprises.

Dans une récente interview avec le club, Lindelof a parlé de son rétablissement :

« J’ai travaillé très fort sur mon dos, surtout pendant la pause. J’ai eu beaucoup de mal avec ça la saison dernière et j’ai dû vraiment y jouer. »

“J’ai joué à un jeu et j’ai ensuite dû me reposer pendant quelques jours, puis c’était directement dans un autre jeu.”

“C’était difficile, mais comme je l’ai dit, j’ai travaillé très dur avec différents types d’exercices et de traitements, et je me sens beaucoup mieux.”

“Comme je l’ai dit, ça a été difficile avec beaucoup de matchs”

“Il faut vraiment prendre soin de son corps, et quand on a le temps de se reposer un peu, il faut le faire et aussi se vider l’esprit.”

Le joueur de 27 ans a formé un partenariat cohérent avec Harry Maguire dans la défense de Man United.

Le duo a toujours été le choix préféré de Solskjaer à l’arrière.

Bien que stable, aucun d’eux n’a le rythme de récupération pour égaler les avances rapides. Ceci, à son tour, empêche le côté de jouer une ligne haute.

De plus, le physique de Lindelof a toujours été l’une des faiblesses majeures de son jeu.

Le but concédé par United lors de la finale de la Ligue Europa était principalement de sa faute.

Il n’a pas réussi à suivre Gérard Moreno, qui avait toute la liberté de taper le ballon dans le filet.

La position de Lindelof dans la formation de départ est menacée avant la nouvelle saison en raison de l’arrivée imminente de Raphael Varane du Real Madrid.

Confirmé. Raphaël Varane prêt à s’envoler pour Manchester aujourd’hui, contrat jusqu’en juin 2025 + option 2026 à signer après quarantaine et médical. #MUFC https://t.co/gc9dq0Q9k7 – Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) 5 août 2021

Le Suédois, cependant, profite de la vie à Manchester et le considère comme sa maison.

“Oui, j’entame ma cinquième saison, et c’est ma maison.” Je suis très, très heureux ici, tout comme ma famille.

Bien qu’il ne soit pas prévu de commencer les matchs la saison prochaine, le joueur de 27 ans continuera de s’améliorer et de se battre pour sa place dans l’équipe.