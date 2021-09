Victor Luis élevé au poste de PDG de Moose Knuckles – WWD

Quand il s’agit de Moose Knuckles, Victor Luis est à tapis.

En juin, l’ancien chef de la direction de Tapestry Inc. a fait un investissement important dans la marque canadienne de vêtements d’extérieur et est devenu président exécutif. Mais une fois qu’il s’est ancré dans l’entreprise et qu’il a vu de ses propres yeux sa large piste de croissance, il a décidé d’assumer le rôle de président-directeur général et d’investir davantage de capitaux pour aider Moose Knuckles à atteindre son potentiel.

Après avoir quitté Tapestry, Luis a déclaré qu’il avait commencé à chercher plusieurs marques dans lesquelles investir. L’un était la marque italienne de vélos haut de gamme Cinelli, et l’autre était Moose Knuckles, où il est devenu partenaire opérationnel aux côtés du principal investisseur institutionnel de la marque, Cathay Capital, qui a pris une participation en 2019.

En tant que PDG, Luis assume un rôle précédemment détenu conjointement par les cofondateurs Noah Stern et Ayal Twik, qui occuperont désormais respectivement les fonctions de chef des produits et de chef du marketing. Tous deux conserveront leur siège au conseil d’administration et conserveront leurs parts respectives de propriété dans la société.

Ils ont souligné que les compétences particulières de Luis étaient essentielles pour développer la marque, soulignant sa capacité à avoir «une vision commerciale des affaires tout en maintenant et en inspirant un profond respect et une passion pour le processus créatif».

Ainsi, même si Luis a d’autres intérêts commerciaux, il a déclaré que son plan était de “passer beaucoup de temps chez Moose Knuckles pour le conduire à la prochaine étape de croissance”.

Au cours des cinq dernières années, la société privée Moose Knuckles a enregistré une croissance à deux chiffres significative d’une année sur l’autre. L’année dernière seulement, il a connu une augmentation de près de trois chiffres des ventes directes aux consommateurs ainsi qu’une croissance de 12 fois en Chine.

Mais pour Luis, ce n’est que le début. Tout d’abord, il a déclaré qu’il pensait que la catégorie des vêtements d’extérieur de luxe dans son ensemble offre une excellente opportunité de croissance. En dehors des deux principaux acteurs – Canada Goose et Moncler – le marché est très fragmenté et il y a de la place pour que d’autres marques commencent à gravir les échelons. “Cela signifie que les numéros trois, quatre et cinq finiront par rivaliser avec les numéros un et deux”, a-t-il déclaré.

Au-delà de cela, il a souligné l’expertise technique de Moose Knuckles et son « positionnement unique » de jeunesse et d’irrévérence comme attributs qui la distinguent. Sans nommer de noms, il a déclaré que la marque européenne de vêtements d’extérieur – Moncler – joue davantage dans l’espace de la mode tandis que le concurrent canadien – Canada Goose – joue davantage sur la fonction.

“Moose Knuckles combine mode et fonctionnalité, de la façon dont nous adaptons nos vestes à la façon dont nous ajoutons plus d’éléments de mode”, a-t-il déclaré. “Cela nous place donc entre les deux car il n’y a pas un seul acteur du luxe qui mélange mode et fonctionnalité.”

Regards de Moose Knuckles.

Luis voit également des opportunités d’élargir la gamme de produits et la portée géographique de la marque. Bien qu’il s’agisse au départ d’une marque pour hommes, les femmes ont été un moteur important de l’entreprise et représentent désormais environ 40 % des ventes globales, qui approchent les 200 millions de dollars. Joseph McGee, anciennement de Tom Ford et Burberry, a rejoint l’entreprise à la tête de son département femme et sa première collection sortira en magasin cet automne.

“Nous prévoyons d’offrir une offre de vêtements de mode plus complète”, a déclaré Luis.

La marque vend des tricots, des t-shirts graphiques, des sweats à capuche et des chemises coupées-cousues, mais l’intention est d’élargir ses options de vêtements et de devenir davantage une marque multi-saisons.

“La clé est d’être réfléchi et de ne pas essayer de devenir une marque de style de vie du jour au lendemain”, a-t-il déclaré. « Nous savons que notre activité numéro un est les vêtements d’extérieur, nous offrirons donc la même chaleur et la même protection dans nos produits multi-saisons. »

À terme, le plan est de se développer dans les accessoires et la maroquinerie et de rechercher des partenaires de collaboration pour d’autres catégories, telles que les baskets.

À l’heure actuelle, les ventes sont réparties également entre la vente directe au consommateur et la vente en gros et dans la catégorie d-à-c, une “très grande partie est numérique”, a-t-il déclaré. Mais la brique et le mortier jouent toujours un rôle clé et d’ici cet automne-hiver, il a déclaré que la marque aurait entre 30 et 40 points de vente, un mélange d’emplacements permanents et de pop-ups dans les destinations hivernales et les centres commerciaux où ils peuvent être ouvert pendant six à sept mois.

L’élargissement de la portée de Moose Knuckles dans le monde est également à l’ordre du jour, a déclaré Luis. La marque est présente dans plus de 30 pays.

« Nous avons une entreprise très importante en Europe et qui se développe très bien », a-t-il déclaré, en désignant des partenaires clés tels que Selfridges et Harrods. Mais il est «à la recherche d’un produit phare à Londres» et s’efforcera également d’étendre considérablement la portée d-to-c de l’entreprise sur ce continent.

“Mais l’opportunité géographique la plus importante est la Chine”, a-t-il déclaré. Le plan est d’ouvrir rapidement trois magasins permanents et trois à cinq pop-ups là-bas et d’explorer également l’implantation en Corée et au Japon.

“Il n’y a jamais eu de période plus excitante pour les vêtements d’extérieur de luxe de marque et Moose Knuckles est en passe de devenir le prochain grand acteur sur le marché mondial”, a déclaré Luis. « L’augmentation des investissements en actions de ma famille reflète notre enthousiasme pour ce que nous avons appris au cours des derniers mois et l’énorme opportunité de croissance qui nous attend. Les récents changements organisationnels de Moose Knuckles sont conçus pour capturer et accélérer la croissance alors que nous continuons à recruter les meilleurs talents et à transformer les systèmes et les processus pour soutenir l’expansion mondiale de la marque et élever notre capacité d’exécution au plus haut niveau.

Ses fondateurs sont à bord.

“Je suis super excité de pouvoir me concentrer à temps plein sur ce que j’aime, qui est le moteur de la culture”, a déclaré Twik. « Je ne pourrais pas être plus ravi de notre croissance et de notre échelle qui augmentent rapidement et des équipes solides que nous avons en place pour exécuter nos stratégies. Ce changement de structure d’entreprise me permettra de me concentrer sur des domaines qui me passionnent.

“Je ne pourrais pas être plus fier de la marque de luxe mondiale que nous avons construite et des produits exceptionnels que nous continuons de commercialiser”, a ajouté Stern. «Nos manteaux et parkas sont considérés comme les plus chauds au monde, et alors que nous élargissons notre offre à d’autres saisons, je suis tellement chargé de concentrer toutes mes énergies à continuer à repousser les limites en créant des produits de mode de la plus haute qualité. Toutes nos équipes sont ravies d’apporter des produits et des expériences innovants aux fans de Moose Knuckles à travers le monde.