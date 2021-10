Victor Mendez 121 lb vs. Miguel Ángel Rodriguez 120,5 lbs.

Eduardo Ramírez 122 lbs. vs Alexis Ruiz Soto 121 lbs.

Alexis Bastar 121 lbs. vs. Israël Ramírez 122 lbs.

Sulem Urbina 112 lbs. vs. Tania Itzel García 111 lbs.

José López 127 lbs. vs. Fidel Castro 125 lb

Rodolfo Carbajal 118 lb vs. José Amezquita 118,2 lb

Lieu : Fairplay Club

Ville : Hermosillo, Fils, Mx

Promoteurs : Zanfer Boxing, 2M Promotions et Golden Boy

Télévision : ESPN KO

BOXE DU MERCREDI PROMESSE ÉMOTIONS

Sans revers dans la cérémonie de pondération officielle, les protagonistes de la soirée de boxe « Mercredi de boxe » qui sera présentée par Zanfer Boxing, 2M Promotions et Golden Boy, au Fairplay Club d’Hermosillo, avec une diffusion internationale en direct sur ESPN Knock Out, Ils rapporté dans d’excellentes conditions physiques, émotionnelles et de boxe pour offrir un grand spectacle.

Víctor « Spock » ​​Méndez (30-4-2, 22 ko) et Miguel Ángel Rodríguez (16-2-2, 7 ko) étaient dans la limite du Supergallo, et ont fait preuve d’un grand travail physique et d’une très bonne humeur, donc A un grand duel de stratégies est attendu, entre un attaquant né et agressif comme Méndez, contre un boxeur de technique, de vitesse et de trajectoire sur le ring, comme Rodríguez. Cette confrontation sera de 10 rounds.

Un autre match qui a fortement attiré l’attention sera celui entre Sulem Urbina (12-2-0, 2 ko) et Tania Itzel García (6-6-0) du Mexique en 8 tours dans la division Fly. Les deux avec une grande concentration, énergie et motivation, et bien sûr, sans problèmes sur la balance.

De même, Eduardo « Koreano » Ramírez (18-1-3, 13 ko) et Alexis Ruiz Soto (13-7-1, 5 ko) de Sinaloa promettent un combat avec beaucoup d’action, face à 8 rounds en poids. Super poids coq. Ramírez et Ruiz ont tous deux montré le résultat de leurs préparatifs dans leur physique, et au moment des photographies, ils avaient une attitude de confiance, de triomphe.

Et dans un duel de solides perspectives de boxe mexicaine, Alexis « Éxito » Bastar (18-1-1, 9 ko) sera mis à l’épreuve par le heurtoir de Baja California Israel « Azulito » Ramírez (13-1-0, 9 ko) dans un duel de super poids coq de 8 rounds qui pourrait «voler la vedette» en raison de la classe, de la combativité et du rythme que les deux ont mis sur le ring.

La performance comprend deux préliminaires, ainsi qu’une présentation de quatre combats amateurs, qui débutera à 17h30.

Les portes du Fairplay Club ouvriront à partir de 17h00, et il y aura un accès public, et il y a encore des billets disponibles sur la plateforme www.superboletos.com, et physiquement sur le lieu de l’événement lui-même.