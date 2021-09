Victor Oladipo et son odyssée des blessures pour triompher en NBA

in

L’un des joueurs qui a reçu le plus de punitions physiques au cours de sa carrière NBA est Victor Oladipo. L’équipe du joueur chaleur de Miami Ce sera un de plus pour Erick Spoelstra tout au long de la saison, mais nous parlons d’un joueur qui n’a cessé de subir des blessures et divers problèmes qui l’ont trop longtemps éloigné des courts.

Afin de retrouver son niveau et de le montrer au sol, l’escorte a une charge de travail bestiale que lui seul connaît, même si en regardant cette vidéo, vous pouvez comprendre la dimension de l’épreuve et tout a fonctionné pour continuer à se battre pour son rêve de gagner un ring dans la NBA.