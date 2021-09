Victor Orta affirme que Leeds United a un joueur qui “peut jouer dans quatre positions”

in



Alex Dodd – CameraSport/CameraSport via .

S’adressant au Yorkshire Evening Post, Victor Orta a parlé de Stuart Dallas et de son incroyable polyvalence.

L’Irlandais du Nord a remporté le prix du joueur de l’année de Leeds la saison dernière, et sa capacité à jouer à plusieurs postes a fait de lui un homme clé du côté de Marcelo Bielsa.

Orta sait à quel point la polyvalence de Dallas est précieuse et il prétend pouvoir jouer dans quatre rôles différents.

Qu’est-ce qui a été dit?

Orta parlait des options de milieu de terrain de Leeds lorsqu’il a abordé le sujet de Dallas.

«Nous avons un joueur comme Stuart Dallas qui trie beaucoup de situations car il peut jouer dans quatre positions et cela vous donne une idée de la position dans laquelle nous nous trouvons. Nous sommes dans un très bon type. Je le crois toujours. Nous avons les milieux de terrain qui courent le plus dans la ligue, nous sommes de loin l’équipe avec le plus de kilomètres en Premier League », a déclaré Orta.

Photo de JASON CAIRNDUFF/POOL/. via .

Seulement quatre?

Orta dit que Dallas peut jouer dans quatre positions, mais nous sommes en fait enclins à ne pas être d’accord.

Maintenant, nous ne disons pas que le directeur du football ne connaît pas sa propre équipe, mais il sous-estime peut-être un peu Dallas.

Le joueur de 29 ans est parfaitement capable de jouer dans les deux rôles d’arrière latéral, sur les deux ailes et au milieu de terrain central, ce qui fait au moins cinq positions.

C’est avant même de considérer la différence entre un arrière ailier dans le 3-3-1-3 de Bielsa ou un arrière latéral dans son 4-1-4-1, donc on pourrait même affirmer qu’il peut jouer sept rôles.

Quoi qu’il en soit, la polyvalence de Dallas est certainement quelque chose à voir.

Photo de GARETH COPLEY/POOL/. via .

