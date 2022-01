Victor Orta « enregistre son intérêt » pour Vedat Muriqi alors que Leeds se tourne vers l’attaquant de la Lazio de 6 pieds 4 pouces au milieu d’un SOS urgent

Leeds United aurait manifesté son intérêt auprès de la Lazio pour un accord de prêt pour signer l’attaquant Vedat Muriqi.

L’équipe de Marcelo Bielsa a trouvé les choses extrêmement difficiles jusqu’à présent cette saison, avec seulement quatre victoires en Premier League à son actif. Cependant, au milieu d’une pléthore de blessures, Bielsa n’a pas encore de sélection complète. Et bien que l’Argentin n’utiliserait jamais les blessures comme excuse, Leeds devrait se retrouver sans jusqu’à 12 joueurs pour le voyage de dimanche à West Ham.

En effet, leur situation avec les blessures semble extrêmement sombre. Ils ont actuellement quatre demi-centres sur la touche, ce qui signifie que l’adolescent Leo Hjelde sera à nouveau suppléant.

Étonnamment, ce n’est pas non plus leur plus gros problème. En effet, avec un autre adolescent de Sam Greenwood succombant à une blessure, Leeds a maintenant ses cinq options d’attaquant au plus bas.

L’attaquant anglais des moins de 21 ans rejoint Patrick Bamford (hanche), Tyler Roberts (mollet), Joe Geldhart (cheville) et Rodrigo (talon) en manquant le match. Il ne pleut jamais, il pleut. Et c’est avant de considérer que Kalvin Phillips (ischio-jambiers) et Junior Firpo (commotion cérébrale) seront également absents.

Cependant, selon La Lazio Siamo Noi, Leeds pourrait bientôt couvrir les terres sous la forme de Muriqi.

Vedat Muriqi libre de quitter la Latium

L’attaquant kosovar de 6 pieds 4 pouces aurait été mis à disposition pour transfert par la Lazio ce mois-ci. Arrivé à Rome en septembre 2020, Muriqi a eu du mal à trouver sa meilleure forme.

En effet, en 43 apparitions pour la Lazio, il n’a inscrit que deux buts. Cette forme ne fait pas une bonne lecture et il est peu probable que les fans de Leeds soient particulièrement ravis d’un tel record.

L’article affirme que Leeds explore la possibilité d’un transfert de prêt pour Muriqi et a déjà une « formule » pour le retirer des Biancocelesti.

En outre, le directeur de l’État du football, Victor Orta, a déjà « fait part de son intérêt » pour amener le Kosovo à Elland Road.

L’attaquant a déjà été lié à Hull City cette fenêtre, mais leur intérêt semble s’être affaibli à la lumière de l’approche signalée de Leeds.

Phil Hay offre de sombres perspectives de transfert pour Leeds

La fenêtre de janvier n’a pas été un succès pour Leeds ces derniers temps. En effet, une série de quasi-accidents (Dan James), de stars blessées (Jean-Kevin Augustin) et d’arrivées décevantes (Kiko Casilla) ne se sont pas déroulées comme prévu ces dernières années.

Maintenant, Phil Hay, source de confiance de Leeds United, rapporte que le club n’a pas encore progressé dans la fenêtre actuelle.

Écrivant dans une séance de questions-réponses d’après-match sur ., après la sortie de la FA Cup dimanche à West Ham, Hay a peint une sombre perspective.

« Très calme sur ce front », a-t-il déclaré, interrogé sur les nouvelles recrues potentielles.

« Ce qui ne veut pas dire qu’ils ne travaillent sur rien, mais nous n’avons pas encore vu un accord passer à un stade avancé. Des ressources supplémentaires se sont senties nécessaires pendant un certain temps. L’équipe a été trop sensible aux blessures cette saison.

En outre, des rapports ailleurs affirment que Leeds ne pourra garantir des arrivées de prêts que ce mois-ci plutôt que des signatures permanentes.

