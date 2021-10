Victoria Azarenka atteint la finale aux dépens de la joueuse de tennis Jelena Ostapenko

18/10/2021

Le à 09:16 CEST

joueur de tennis biélorusse Victoria Azarenka, numéro 32 de la WTA et tête de série numéro 27, a rempli les prévisions en gagnant en deux heures et vingt-cinq minutes par 3-6, 6-3 et 7-5 letton Jelena Ostapenko, numéro 30 de la WTA et tête de série numéro 24, en demi-finale du tournoi WTA 1000 à Biens indiens. Avec ce résultat, Azarenka prend la place pour la finale du tournoi WTA 1000 à Biens indiens.

Ostapenko a réussi à casser le service de son adversaire à 4 reprises, tandis que la joueuse biélorusse l’a réussi 5 fois. De plus, la Biélorusse a eu une efficacité de 60% au premier service, a commis 7 doubles fautes et a réussi à remporter 57% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu une efficacité de 67%, a commis 6 doubles fautes et a réussi à remporter les 56% de points de services.

En finale, le joueur de tennis biélorusse affrontera le joueur de tennis espagnol Paula Badosa, numéro 27 et tête de série numéro 21, dimanche prochain à partir de 22h00, heure espagnole.

La célébration du tournoi Biens indiens (WTA Indian Wells) se déroule du 4 au 17 octobre sur un court extérieur en dur. Au total, 129 joueurs de tennis participent à cette compétition et un total de 96 accèdent à la phase finale.Les joueurs proviennent de ceux classés directement, de ceux qui ont gagné lors des tours précédents du championnat et de ceux qui sont invités.