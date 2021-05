Victoria Azarenka se rend à la 30e finale de Roland-Garros

30/05/2021

Le 31/05/2021 à 01:45 CEST

Victoria Azarenka, biélorusse, numéro 16 WTA et tête de série numéro 15, a rempli les pronostics en s’imposant lors de la soixante-quatrième finale de Roland-Garros en 6-4, 2-6 et 6-3 dans deux heures et une minute pour Svetlana Kouznetsova, joueuse de tennis russe, numéro 40 de la WTA. Après ce résultat, le joueur de tennis biélorusse parvient à se qualifier pour la 30e finale de Roland-Garros.

La Russe a réussi à briser le service de son adversaire 7 fois, tandis qu’Azarenka l’a également réussi 7 fois. De même, la joueuse biélorusse a eu une efficacité de 69% au premier service, a commis 9 doubles fautes et a obtenu 49% des points de service, tandis que son adversaire a obtenu une efficacité de 70%, a commis 5 doubles fautes et a réussi à remporter les 47% de service. points.

Le Biélorusse jouera la 30e de finale contre le Danois Clara Tausson, numéro 90, mercredi prochain à partir de 11h00, heure espagnole.

La célébration du tournoi Paris (Roland-Garros Indiv. fém.) se déroule entre le 24 mai et le 12 juin sur terre battue extérieure. Lors de cette compétition, un total de 238 joueurs s’affrontent. Parmi tous les candidats, 128 au total atteignent la phase finale parmi ceux classés directement, les vainqueurs des épreuves précédant la finale du championnat et les invités.