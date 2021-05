Victoria Beckham a mis David au travail sur le tournage de sa campagne beauté

Sur Instagram, la créatrice a partagé un aperçu de la campagne pour son nouveau projet intitulé Victoria Beckham Beauty Matte Bronzing Brick. Dans le clip, vous pouvez voir les coulisses de l’ensemble qui montre David Beckham travailler dur avec une équipe de tournage.

«Eh bien, nous sommes à Miami pour le tournage de Victoria Beckham Beauty. Nous avons le charmant coiffeur Ken Paves et mon réalisateur du jour qui vont me filmer », a déclaré la femme d’affaires tout en partageant un aperçu de son projet et soudain, concentré sur son mari, qui était très concentré sur son travail.

Au-dessus de la légende de son message, il est écrit: “Il m’approuve 😉 bisous à @davidbeckham 💕 BTS sur le plateau pour notre nouveau produit @victoriabeckhambeauty, qui sera bientôt disponible … #VBSunKissed”.