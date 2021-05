Victoria Beckham a un “ seau entier ” de dents de ses enfants ⋆ .

Victoria Beckham a demandé aux parents ce qu’ils faisaient des dents de leurs enfants (Photo: Instagram)

Victoria Beckham a demandé à ses autres parents ce qu’ils faisaient des dents de lait de leurs enfants après que sa fille Harper eut la visite de la fée des dents.

L’ancienne Spice Girl, 47 ans, a parlé de ses problèmes dentaires sur l’histoire d’Instagram, révélant qu’elle avait un “ seau ” avec les dents que ses enfants ont perdues au fil des ans.

La créatrice de mode Victoria a déclaré dans le clip: “ D’accord, alors la dent de Harper Seven est tombée hier soir. Elle a laissé sa dent près de son lit et, regardez, la fée des dents est venue.

‘[She] lui a laissé un petit mot. Eh bien, elle lui a laissé quelques petites notes, pour dire à Harper qu’elle est drôle, sensible, intelligente, généreuse, gentille, une fille formidable, elle est aimante, une grande sœur, et j’ai une autre dent à ajouter à ma collection.

En demandant à ses fans de lui dire ce qu’ils ont fait avec les dents de leur progéniture, Victoria a déclaré: “ Alors, j’ai une question. Que font toutes les momies et tous les papas de toutes les dents collectées?

«J’ai un seau entier avec toutes les dents collectées!

La fille de Victoria, Harper, a reçu un certain nombre de notes de la fée des dents (Photo: Instagram / victoriabeckham)

Une personne a suggéré qu’elle pourrait en faire un cadre photo tandis qu’une autre a plaisanté en disant qu’elle devrait les mettre dans un seau avec tous les bonbons à l’Halloween.

Victoria a récemment expliqué à quoi ressemblait la vie à la maison pour les Beckham pendant le verrouillage, admettant qu’elle trouvait Harper à l’école à domicile plus difficile que de gérer son entreprise de mode.

S’adressant à l’Evening Standard dans le cadre de London Rising, Victoria a admis que “ l’école à la maison n’est pas une blague ”, ce qui l’a amenée à apprécier les enseignants “ beaucoup plus ”.

Elle a déclaré: “ Je peux gérer une entreprise. Je peux siéger à une réunion du conseil. Aucun problème…

«Enseigner à la maison aux enfants est vraiment, vraiment, vraiment difficile.

Victoria a partagé que Harper et son fils Cruz, 16 ans, étaient ravis de retourner à l’école après le verrouillage, les décrivant comme “ si heureux ”.

