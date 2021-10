Victoria Beckham lance une ligne de beauté à New York. Et ils l’ont trollée lors d’une présentation au GMA. La créatrice de mode de 47 ans a attiré tous les regards lorsqu’elle est arrivée à Bergdorf Goodman dans sa robe noire moulante à une manche.

Selon The Sun, Victoria a lancé sa ligne de beauté avec la co-fondatrice Sara Creal en 2019. Depuis, elle a connu un énorme succès et a célébré hier l’arrivée de son nouveau produit Cheeky Posh, un bâton de blush crème pour environ 50 dollars environ. .

Pour l’occasion, le Posh s’est habillé pour impressionner, accessoirisé avec des lunettes de soleil surdimensionnées et un sac Bottega Veneta. Ses chaussures ont ajouté de la couleur au look, des talons aiguilles jaunes.

Elle a également lancé d’autres produits, notamment Gloss Posh et plusieurs nouvelles couleurs de rouge à lèvres. Lorsque Victoria a lancé la ligne il y a deux ans, elle s’est principalement concentrée sur les yeux, mais a depuis couvert les lèvres, le visage et les soins de la peau.

Le lancement de son nouveau blush a été un énorme succès, vendant des centaines d’unités, selon le Mail. Beckham elle-même a déclaré à la publication que la demande avait explosé et que le produit le plus populaire était la nuance Knickers.

Selon The Sun, tout cela vient après que Victoria Beckham a été cruellement trollée lors d’une présentation à la télévision américaine plus tôt cette semaine. Selon le rapport, les fans ont fait des commentaires sur ses « lèvres charnues et Botox » alors qu’elle s’exprimait sur Good Morning America.

Sur Twitter, quelqu’un a écrit: « omg qu’est-ce qui est arrivé à sa bouche trop de botox » Un autre a demandé : « Que diable se passe-t-il avec vos lèvres ! #Victoria Beckham. « Répondant au nouvel accent de Victoria sur les produits de beauté, un autre a déclaré : « Beauté ???? C’est plein de botox. »

Bahahahahahaha… omg, les gens sont… Pourquoi je n’aurais pas pu lancer une ligne de beauté, c’est pas moche, et ça tient bien, non ? Mais honnêtement, on dirait qu’elle a fait quelques petits arrangements, la dernière fois elle n’avait pas l’air si… « radieuse et bouche bée ». MDR! Ainsi, Victoria Beckham lance une ligne de beauté à New York.