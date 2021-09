Victoria Beckham montre fièrement les fesses nues de David dans une photo coquine

Si c’était ton objectif de voir David Beckhamc’est le dos nu, tu vas t’amuser Victoria Beckhamdernière publication sur les réseaux sociaux.

Le dimanche sept. Le 5, la star des Spice Girls de 47 ans a partagé une photo Instagram très sexy de son mari, légende du football, se relaxant dans la piscine. Alors que David, 46 ans, porte techniquement une paire de slips Versace, ils s’accrochent à peine à son célèbre physique et ne font clairement pas grand-chose pour le couvrir.

“Bon dimanche, de rien !” Victoria a sous-titré la photo, ajoutant un emoji de lunettes de soleil. Elle s’est également vantée d’avoir créé la photo en s’attribuant le titre de photographe avec un emoji d’appareil photo qu’elle a suivi avec “moi !!!”

Comme on pouvait s’y attendre, le jeu de mots était en plein effet dans sa section commentaires, avec David Meuble partageant un emoji de feu avec le message “Des bas en haut !!” De plus, auteur et journaliste Derek Blasberg a écrit : “C’est la pleine lune aujourd’hui !” et a ajouté un emoji coeur.