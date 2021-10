Victoria Beckham répond si elle jouera à nouveau avec les Spice Girls

En ce sens, Victoria reste ferme, et bien qu’elle ait apprécié l’amour qu’elle a toujours reçu des fans, elle a rejeté l’idée de remonter sur scène.

Victoria a révélé que son microphone était éteint lorsqu’ils chantaient en direct. (.)

« Les fans ont toujours été formidables et j’ai fait un merveilleux voyage avec le groupe. Mais je me concentre maintenant sur la mode et la beauté. Et la vérité est que c’est ma grande passion », a déclaré l’ancien chanteur, qui vient de terminer le lancement d’un collection très variée de produits cosmétiques pour compléter ses dernières lignes de vêtements, lors de son passage dans l’espace télé.