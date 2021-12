Victoria Federica et le parcours qui la consolide en tant qu’influenceuse mode

Nouvelles connexes

La saison des neiges a commencé et avec elle les sorties à ski. Les premiers à pouvoir profiter de ce sport ont été quelques-uns des influenceurs de la mode, qui ont ouvert la saison avec une escapade dans laquelle l’apparition de Victoria Federica (21 ans).

Victoria a hérité du goût familial pour ce sport et n’a pas voulu manquer l’occasion de revenir sur la neige après deux ans d’absence. Un retour qui l’a rendue très heureuse, d’où l’une des premières images qu’elle a partagée est celle dans laquelle elle apparaît avec son petit ami, Jorge Barcenas (21), et le photographe Marcos Plaza sur un télésiège. « Après 2 ans sans ski, nous voici de retour ! Et avec le temps ! », a-t-elle écrit à côté de la publication. Un post dans lequel son petit-ami a répondu par : « On est pas mal. »

La fille du l’infante Hélène (57), en plus de partager ses propres poses d’hiver sur son profil Instagram, il apparaît également sur les réseaux de visages bien connus comme Anna Ferrer (23 ans), ou Lara tronti Oui Hugo Perez, deux des concurrents de The Island of Temptations 3 qui étaient également du voyage.

Et bien que Victoria Federica ait choisi de ne pas mettre en ligne de clichés ou de vidéos avec le reste des influenceurs, ils n’ont pas hésité à la taguer dans leurs stories, mettant en valeur la grande entreprise. C’est Tronti qui a montré le moment du dîner, dans lequel ils apparaissent tous ensemble à table en train de savourer un repas bien mérité après une journée de sport. Au moment où la caméra se concentre sur elle la jeune femme est timide et, le sourire aux lèvres, on le voit tourner la tête pour mettre en évidence la personne qui était assise à côté de lui, Hugo.

Pour sa part, Jorge Bárcenas a été l’un des responsables de dévoiler où ils séjournent : l’hôtel Aragón Hills & Spa, un hôtel quatre étoiles au pied des pistes qui a inauguré ce week-end sa terrasse extérieure dont ils ont bien sûr profité.

Victoria Federica a connu un grand changement médiatique cette année, passant d’un membre de plus de la King’s Family à devenir l’invitée des événements les plus exclusifs du moment. Le tournant, en plus du fait qu’il a fait les gros titres presque chaque semaine, a été lorsqu’il a décidé de rendre public son profil Instagram. Grâce à cela, il est non seulement plus facile de la connaître un peu plus, mais aussi de suivre ses traces, qui l’ont amenée à devenir l’une des influenceuses du moment.

