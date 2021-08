Victoria Justice Stars dans Netflix Comedy Pic ⋆ .

Netflix a publié la bande-annonce officielle de la prochaine comédie intitulée L’au-delà de la fête, avec Victoria Justice, ancienne star de Nickelodeon. Le film devrait faire ses débuts le 2 septembre.

La vidéo, que vous pouvez visionner dans le lecteur ci-dessous, commence par la juge Cassie qui meurt subitement après avoir trop fait la fête malgré les avertissements de sa meilleure amie. Cependant, avant de pouvoir passer à un endroit meilleur, elle doit s’occuper d’une partie de ses affaires inachevées et y remédier par sa famille avant la fin de son temps.

L’au-delà de la fête est réalisé par Stephen Herek d’après un scénario de Carrie Freedle. Il met en vedette Victoria Justice, Midori Francis, Robyn Scott, Adam Garcia, Timothy Renouf, Gloria Garcia, Myfanwy Waring et Spencer Sutherland.

« L’organisatrice de fêtes et papillon social Cassie est au sommet du monde, mais un accident anormal lors de l’extravagance de son 25e anniversaire fait tout s’effondrer – littéralement », lit-on dans le synopsis officiel. “Quand elle se retrouve dans la salle d’attente de l’au-delà, Cassie rencontre Val, son ange gardien, qui lui explique qu’elle a cinq jours en tant qu’ange en formation pour arranger les choses sur Terre avec les personnes qui comptent le plus pour elle : sa meilleure amie de toujours Lisa, son père en deuil et sa mère dont elle est séparée.

Afin de réparer ces relations et de se rendre dans la grande salle VIP dans le ciel, Cassie traverse le plan spirituel pour communiquer avec Lisa et fait appel à son aide pour arranger les choses avec tout le monde. Dans son voyage de réflexion et de pardon, et, à la manière de Cassie, quelques relookings et soirées dansantes impromptues en cours de route, Cassie découvre qu’elle pourrait être celle qui a le plus à apprendre.

L’au-delà de la fête est produit par Robyn Snyder et Deborah Evans. Justice est surtout connue pour ses rôles dans des émissions télévisées de Nickelodeon telles que Zoey 101, et Victorieux, qui ont tous deux été diffusés pendant quatre saisons.

