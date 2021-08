Victoria Paul de Bachelor In Paradise dit que le spectacle a gâché son travail de seins, réfute les affirmations de son petit ami

Spoilers à venir pour l’épisode le plus récent de Baccalauréat au paradis Saison 7.

Victoria Paul a fait sensation dans le dernier épisode de Bachelor in Paradise, lorsqu’elle a décidé de quitter la série après avoir été accusée d’avoir un petit ami à la maison. Mais ce n’était peut-être pas la chose la plus étrange qui lui soit arrivée pendant son court séjour sur la plage. Après la diffusion de l’épisode de mardi, Paul s’est exprimé pour éclaircir le problème du petit ami et a également révélé que la chaleur extrême avait causé des problèmes avec ses implants mammaires et qu’ils devaient être retirés !