Victoria Pedretti et Dylan Arnold ont auditionné pour différents rôles dans YOU

Les stars de YOU Victoria Pedretti et Dylan Arnold ont tous deux révélé qu’ils avaient initialement auditionné pour des rôles très différents de ceux qu’ils avaient fini par jouer dans la série Netflix. Comme nous le savons, Victoria Pedretti joue Love Quinn et Dylan Arnold a rejoint le casting de la saison trois en tant que Theo Engler.

Cependant, les choses auraient pu être très différentes car Victoria Pedretti avait initialement auditionné pour le rôle de Beck dans la première saison, et Theo avait auditionné pour être Joe Goldberg lui-même et le frère de Love Forty dans la deuxième saison.

Dans une interview avec Byrdie, Victoria a été interrogée sur l’audition pour le rôle de Beck au cours de sa dernière année d’université. « J’ai auditionné pour Beck lors de ma première fois à Los Angeles alors que je présentais avec mon université », a-t-elle déclaré. « Je suis allé assez loin dans le processus d’audition. C’était le plus loin que j’avais jamais obtenu dans un processus d’audition. Je n’y ai plus vraiment pensé après ça. Ensuite, le spectacle est sorti sur Lifetime. J’ai entendu des gens qui ont apprécié le spectacle.

Quand elle n’a pas été choisie pour ce rôle, cela lui a donné la chance de continuer et d’être Nell dans The Haunting of Hill House, et c’est ainsi que les créateurs de YOU l’ont vue en action et lui ont demandé de rejoindre le casting de YOU pour la saison deux. . « Je ne leur ai même pas parlé [the creators] pour savoir s’ils se souviennent ou non de mon audition pour Beck, pour être honnête », a-t-elle ajouté. «Mais nous avons commencé à avoir des conversations sur la série. J’ai pu rencontrer Penn Badgley, et le reste appartient à l’histoire.

Parlant de son processus d’audition avec Teen Vogue, Dylan Arnold a déclaré: « Alors j’ai auditionné pour Joe pour la saison 1, puis j’ai auditionné pour Quarante pour la saison deux, et maintenant, la troisième fois, c’est le charme, j’ai eu Theo dans la saison trois. Donc ma relation avec la série remonte à loin.

Il a dit qu’il était allé à l’université avec Elizabeth Lail, qui jouait Beck dans la première saison, alors il avait regardé les premiers épisodes de la série. Il a ajouté: « Ce n’est que lorsque j’ai obtenu l’audition pour la troisième saison que je suis revenu et que je me suis dit » d’accord, laissez-moi regarder la deuxième saison et avoir le ton de la série « . J’ai fini par bouffer toute la deuxième saison en deux jours et demi, ce que je n’ai jamais fait avec une autre série pour laquelle j’ai auditionné. Je me sens très chanceux de faire partie de la troisième saison, je suis en fait devenu un grand fan de la série lorsque j’auditionnais, donc ça a marché.

« YOU est l’une de ces émissions si bien faites et si bien exécutées et si bien écrites que cela ressemble à une grande opportunité à chaque fois qu’elle se présente », a-t-il déclaré.

