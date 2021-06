Victoria Ruffo confirme la production de Corona de Tears 2 – Las Noticias de Chihuahua – Entrelíneas

C’est en 2013 que la telenovela «Corona de Tears», mettant en vedette Victoria Ruffo, Mande la Parra, José María Torre et Alejandro Nones a pris fin et il est prévu d’être en 2022 lors de son retour sur les écrans mexicains, pour donner une continuité à la histoire racontée dans ce premier opus.

C’est lors d’une réunion avec les médias que Victoria Ruffo l’a déclaré, comme on l’entend dans l’interview publiée sur la chaîne YouTube d’Eden Dorantes, que l’actrice a déclaré qu’elle s’intitulait “ Couronne de larmes 2 ”.

“Avec” Güero (Castro) “nous allons faire ‘Corona de Tears 2’, c’est la continuité, avec mes enfants, avec Mane, avec Alejandro, avec José María, à qui ils me manquent aussi beaucoup et je pense que nous allons faites-le l’année où il entre, il était prévu de le faire l’année dernière mais avec la pandémie, il a été annulé et cette année avec d’autres projets, il a été annulé pour l’année prochaine ».

Rappelons-nous que l’histoire raconte comment Refugio (Victoria Rufo), une femme qui se sacrifie, arrive à Mexico avec ses trois enfants, Patricio, Ignacio et Edmundo, chacun avec une façon de vivre et de penser différente, avec ce qu’ils ont Sans compter l’apparition de l’homme qui a changé sa vie.

Sans aucun doute, cette nouvelle a bouleversé les fans de l’intrigue, qui ont souligné qu’ils n’allaient pas la rater.

“Quelle bonne nouvelle”, “Je suis fan du feuilleton”, “Évidemment je vais le voir”, “Quel père que tout le monde s’est réuni pour la deuxième partie”, “Ce sera un grand succès “.